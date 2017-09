ADICCIONES, EXPERIENCIAS LOCALES PARA CAMBIAR EL RUMBO

El Presidente de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Senadores, el Dr. Darío Díaz Pérez organizó este encuentro en el marco del Día Provincial de la Lucha contra las Adicciones.

Ante la crítica situación de la lucha contra los consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires y en el marco del día provincial de la lucha contra las adicciones, se llevó a cabo este panel en el Salón Antonio Cafiero la Legislatura Bonaerense. El mismo contó entre sus oradores, al propio Díaz Pérez, al Intendennte de Merlo, Gustavo Menéndez, a la especialiste en el tema, la Psicóloga Silvina Baldán y al Pbro. Francisco Olveira (Padre Paco) quien además es Profesor Universitario y Abogado Laboralista.

El encuentro contó con el total apoyo del bloque de senadores del Frente para la Victoria PJ para abordar las alternativas frente a los consumos problemáticos. Los especialistas coincidieron en que el desfinanciamiento de programas culturales y deportivos así como la falta de oportunidades para los jóvenes agravan la situación de los sectores más vulnerables.

Díaz Pérez al dar la bienvenida a los aistentes y panelistas explicó que “entendemos que las voces más adecuadas para analizar estas problemáticas son las de la experiencia práctica de quienes están en el territorio con responsabilidad de gobierno, de las organizaciones sociales y de los apoyos técnicos porque ellos son quienes más saben de estas problemáticas, y queremos tomar estas experiencias para transformarlas en una legislación que ayude”.

En ese sentido, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez sostuvo que las adicciones son “una problemática que atraviesa a todas las clases sociales pero la variable de ajuste terminan siendo los sectores más vulnerables, y hoy, en este contexto económico y social, más que nunca”.

Al referirse a la “lucha contra el narcotráfico”, Menéndez recordó que “tenemos muchas diferencias con el gobierno nacional” porque las políticas oficiales “no contienen una mirada abarcativa del problema ya que no sólo deben combatirse las consecuencias sino las causas. Hay que hacer una inversión enorme y no estigmatizar a quienes están teniendo ese problema; tenemos que poner corazón y cabeza y tomar medidas inteligentes”.

Por su parte, el Padre Paco sostuvo: “a nivel mundial está muy claro es que el paradigma de la guerra contra las drogas es obsoleto, pero vemos que este gobierno vuelve a levantarlo. Esto no significa que no se deba perseguir al comercio ilegal y las mafias, pero esa lucha sin el acompañamiento de la justicia, de la igualdad de oportunidades y sin la apuesta para que los sectores más humildes tengan un futuro, eso no soluciona nada”, advirtió, agregando que: “Cuando alguien me pregunta si el problema más grave que tengo en la Isla Maciel es el de las drogas, yo digo que no, que nuestro mayor problema es la falta de oportunidades”. En ese marco advirtió que “un montón de cosas que se hacían para que los pibes estuvieran contenidos, hoy por ausencia del Estado no se están dando como la escuela de circo que teníamos en Isla Maciel o un centro de actividades infantiles que estábamos a punto de poner en marcha junto al Ministerio de Educación de Nación pero que después se provincializaron y se desfinanciaron y ya no se pusieron en marcha”.

Estuvieron presentes junto a los mencionados, la diputada provincial Karina Nazabal, su par Juan Manuel Cheppi y los senadores Juan Manuel Pignocco y Gervasio Bozzano, la concejal lanusense Luciana Augustavicius, Funcionarios del área de Salud de Municipio de Merlo, Médicos y profesionales de la salud, representantes de instituciones que trabajan cotidianemente con esta problemática y vecinos de la región, entre otros.