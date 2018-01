ALE: “ALGUNOS HACEN DECLARACIONES VERANIEGAS”

En una entrevista con el vicepresidente del partido justicialista de Lanús, Ismael Ale, se analizó la jornada que se viene realizando desde el espacio, donde instalados en diferentes puntos del partido se lleva adelante la campaña un millón de firmas, contra la reforma previsional, en protección de los adultos mayores. También respondió sobre la interna peronista en el distrito contestando a declaraciones que descalifican la conducción del peronismo local.

Manifestó Ale: “Desde el Partido largamos la campaña Un Millón de firmas contra la Reforma Previsional, intentando lograr un proyecto de Ley que la deje sin efecto, y conseguir volver a discutir lo votado a fines del 2017, que entendemos perjudica a jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas y a los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo”.

Y en la misma línea agregó: “Desde el local del PJ se abarcaron diferentes puntos de Lanús y la campaña va en aumento, se siguen sumando compañeros, estamos teniendo una respuesta positiva del vecino, lo que nos indica la indignación de la gente sobre este atropello a nuestros abuelos” al tiempo que agregó: “Además hemos visitado muchos centros de Jubilados que nos pidieron planillas para que las firmen los concurrentes del lugar. Un ejemplo a imitar el de los abuelos, una manera pacífica de manifestarse ante una medida injusta genera un serio precedente de recortes de fondos al sector”, destacó el ex diputado.

En otro orden de cosas se lo consultó sobre la división del bloque de concejales de Unidad Ciudadana en Lanús y respondió: “Me parece que no es algo dramático, internamente se pueden tener diferencias de las cuales surgieron tres espacios, lo que te puedo decir que a la hora de votar para defender al vecino de Lanús se va a hacer en unidad”, subrayó.

Para finalizar se preguntó sobre las declaraciones de Roberto Crovella – candidato de unas de la listas que compitieron en la interna del PJ y de la concejal Mayda Benitez de Unidad Ciudadana, que en diferentes notas se manifestaron con frase tales como: La conducción del PJ es transitoria y la conducción de Díaz Pérez está agotada y dijo: “

“Te voy a responder igual que en otras oportunidades que me preguntaste sobre declaraciones de otros dirigentes, prefiero no opinar, porque parece que fuéramos funcionales al oficialismo, son declaraciones veraniegas que no aportan nada”, chicaneo Ale

Y ante la insistencia en la pregunta, agregó: “Quieren instalar que Dario está acabado, terminado, sin convocatoria y agotado, pero encabezó una lista junto a nosotros y ganó por cuatro años más la conducción del partido. También decían que el partido estaba cerrado y sin función, se quejaban y hoy les mostramos que está todos los días abierto dando respuestas a la gente y se quejan igual, buscan descalificar. Ahora además, algunos tienen la irresponsabilidad de decir que habría que consensuar una lista de candidatos para el 2019, ya quieren hablar de listas me entendés, te parece que con los aumentos de luz, los cortes, los aumentos de gas, los despidos, con un país segundo en el ranking de inflación en América Latina, con un 3,1% de inflación en diciembre y un 25% en el año, a la gente le interesa ese tipo de declaraciones, hay mucho trabajo por realizar todavía, ¿Te respondí No?”. Finalizó el vicepresidente del partido justicialista de Lanús.