ALE: “EL 24 DE MARZO Y EL 2 DE ABRIL NO DEBERIAN MOVERSE, ES UNA PROVOCACION”

Este medio se acercó hasta el CEP que preside el ex Dip. Ismael Ale para conversar sobre la situación política en general y particularmente sobre la decisión presidencial de mover feriados como el 24 de Marzo y 2 de abril.

“Me parece una provocación correr estas fechas, tienen que entender que la memoria no cambia ni se olvida, mover el 24 de marzo es ofender a todos los argentinos que repudiamos el golpe genocida, ese día seguramente estaremos en todas las Plazas para decir presentes nuevamente Y el 2 de abril es un día emblemático en nuestra historia, día del Veterano y de los Caídos en las Islas Malvinas, no se entiende, parece una provocación”

En referencia a las venideras elecciones legislativas dijo: “La elección que viene sin lugar a dudas va a plebiscitar al Presidente, ahí la gente va a expresar todo lo que siente. En lo laboral, hoy el 50% de la población menor de 18 años vive en la pobreza, el 10,8% de la población económicamente activa está desocupada, 3 de cada 10 bonaerenses son pobres y 1 de cada 10 son indigentes”, Subrayó.

Sobre si Cristina se presentará como candidata en la elecciones legislativas, dijo: “Ella fue presidenta dos veces y con eso creo que tiene legitimidad para querer presentarse si lo desea, la mayoría de las encuestas le dan aproximadamente un 30% de intención de voto, ¿Por qué no podría entonces? Los que opinan que se debería correr deben pensar que tienen el Peronómetro, si alguien no está de acuerdo bueno, que arme lista, vaya a interna y se terminó el asunto”. Al tiempo que agregó: “Además si ella quiere ser será”, puntualizó.

“Sobre el partido MilesTTT, Gabriel Mariotto está tratando de armar algo mucho más amplio, un Frente con varios sectores del campo popular, no cerrarnos, sabemos que para lo que viene necesitamos ser muy generosos y recibir a muchos compañeros, sería suicida no entender eso, seria pensar en ser un sector minoritario de la política, necesitamos de propios y ajenos”, remarco Ale.

En cuanto a la interna peronista en Lanús y si el tenía pensado formar parte de alguna lista o candidatura, contestó:

“La verdad sería una falta de respeto a nuestra sociedad con todos los problemas que tiene si alguien está pensando en ser candidato a no sé qué. Nadie en Lanús sintetiza totalmente ni al PJ ni al FPV, si eso no lo entendemos el mensaje de la gente no nos llegó y segundo salir a hablar mal de un compañero o querer postularse políticamente es jugar para el oficialismo, es traicionar a la militancia que pide un gesto de unidad y sobre todo sería no escuchar a la gente. Hoy hay que armar equipos con cabezas abiertas hacia la sociedad, no liderazgos personales”.

“Es de abajo hacia arriba, es saber que queremos ser y a quien representar y por ultimo quienes son los que mejor se adapten y nos representen”, finalizó el ex diputado”.