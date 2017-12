¿ALGUIEN INSPECCIONA A PLAZA VEA DE LANUS?

La puertas del ascensor del supermercado Plaza Vea de Lanús no tiene manija para poder cerrarla desde hace varios días, el ascensor arranca igual con la puerta mal cerrada con el peligro que implica, sin contar que la salida de vehículos a la avenida Hipólito Irigoyen no cuenta con una chicharra que anuncie la salida y entrada de los coches teniendo en cuenta la cantidad de peatones que circulan por el lugar; además del agua de los aires acondicionados que cae por los pasillos por donde caminan los clientes. ¿Será que solo se castiga a comercios chicos por algún matafuego vencido? y se hace la vista gorda con los poderosos supermercados por algún motivo en especial y si no lo vieron en las inspecciones ahora se los contamos.