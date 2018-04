“ANTES NO SE HACÍAN LAS OBRAS PORQUE SE ROBABAN LA PLATA”, DISPARÓ RIVAS MIERA

El Intendente de Lanús, Néstor Grindetti, abrió hoy las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante. El presidente del Concejo, Marcelo Rivas Miera conversó con Lanús Noticias sobre el balance de gestión y los proyectos anunciados.

Rivas Miera relató: “La sesión se desarrolló con total normalidad, el Intendente dio su mensaje, no sólo hablando de lo que se hizo en el 2017, sino estableciendo que en el 2018 va a seguir acrecentando su trabajo junto a los vecinos, con más obra pública, al finalizar su mandato prometió el cien por ciento de cloacas para toda Lanús, dos mil cuadras de pavimento nuevo, más las obras que se están desarrollando”

Sobre las críticas de la Oposición por el dinero que llega desde el Gobierno nacional expresó: “Bienvenidas, antes no se hacían las obras porque se robaban la plata, ellos son los menos indicados para hablar, ellos son cómplices de la corrupción de 12 años de Gobierno kirchnerista y los responsables absolutos del deterioro que se encontraba Lanús antes que asumiera Néstor Grindetti. Si el dinero viene del Gobierno nacional o provincial bienvenido sea, y si es por endeudamiento, no hay otra forma que no sea por crédito. Me parece una mamarrachada como lo hacen siempre.”

Así mismo sostuvo: “Es poco serio pensar que los que nos llevaron a esto hoy tienen la solución, son oposición por oposición misma. Yo entiendo cuál es el rol de la política, lo que me parece es que se deberían llamar un poquito a silencio y tener un poquito menos de cara de fierro, es un caradurismo total, no pueden criticar lo que no han hecho, se han robado el dinero público, las obras nunca llegaron; entonces si quieren contribuir lo deberían hacer desde otro plano, con ideas, debates, acompañando porque en definitiva esto no es un beneficio, ni para el Pro, ni para mí, es para todos los lanusenses.”

Por otro lado resaltó: “Al Intendente lo vi muy entusiasmado, con muchas ganas de trabajar, con ganas de seguir haciendo obras, es incansable, es difícil seguirle el paso. Antes de entrar al recinto me decía que estaba viendo todos los detalles para salir rápidamente con las prestadoras nuevas para la repavimentación. Se está poniendo a punto la planta así se pueden acelerar las obras ya que hay muchas avenidas y calles por ver, también estaba con el Gabinete social.”

Al finalizar opinó sobre la gestión 2018 en el Concejo Deliberante: “Si bien tenemos la mayoría en el Concejo yo seguiré apelando al dialogo, al consenso y al debate para sacar lo mejor de los expedientes, de nada sirve que el Concejo sea una escribanía.”

“Yo creo que el debate enriquece, el recinto necesita de todos, todos somos representantes del pueblo y tenemos que avanzar en acuerdos que nos permitan mejorar día a día” concluyó el Concejal.