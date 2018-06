APORTANTES TRUCHOS SUMAN DENUNCIAS Y APARECEN CASOS DE LA CAMPAÑA 2015

El escándalo por los aportantes truchos para la campaña de Cambiemos sigue escalando y ahora se sumaron denuncias desde la ciudad de La Plata y Avellaneda, que se suman a los casos ya conocidos e incluyen también las elecciones presidenciales del año 2015.

Uno de los que sorpresivamente aparece en los listados de aportantes a la campaña presidencial, es Ricardo Bayés, apoderado del Partido País (integrante del Frente Renovador) quien, en diálogo con el portal Código Baires, aseguró que nunca puso dinero para la campaña, y que se enteró de que integraba la nómina recién después de haber sido designado apoderado de su partido, cuando tuvo acceso a esa información que reviso de manera fortuita .

En el mismo sentido el concejal de Avellaneda, Daniel García, que actualmente responde al gobernado puntano, Alberto Rodriguez Saá, pero que fue integrante del bloque de Cambiemos hasta mediados del años 2017, detalló que no sólo aparece él si no también su prima hermana, con aportes de hasta 20 mil pesos. Para el concejal, la gente que aparece en el listado “debe ser o haber sido cercana al entorno” de Cambiemos en Avellaneda.

Lo llamativo en este caso es que si la información que presentó el oficialismo fuera la correcta, el edil habría aportado dinero para la campaña de un partido del cual ya no formaba parte cuando comenzó la campaña y además habría sostenido económicamente la postulación de Gladys González, a quien denunció penalmente en varias oportunidades.

Ambos dirigentes, aseguran que jamás ellos firmaron nada ni dieron dinero para financiar la campaña del frente Cambiemos en 2015, ni en 2017 lo que profundiza aún más la idea de que estos agregados al ingreso de dinero para su campaña pueden ser una forma para ocultar sobre las verdaderas fuentes de financiamiento.

García por su parte, recordó que antes del comienzo de la campaña de las PASO del año pasado, Josefina Colon, la secretaria de la actual senadora nacional Gladys González, habló con él sobre la búsqueda de aportes y la posibilidad de que él aportara a dicha campaña.

“Yo se que no lo puse, que no aporté y que mi prima tampoco, supongo que ninguno, pero eso lo determinará la justicia porque si hay una firma mía no es real”, aseguró García, quien el lunes se presentará frente a la justicia para que tome cartas en el asunto.

El Concejal aseguró que en el listado aparece también la propia Gladys González, de quien dijo que “debe haber sacado más de lo que aportó”.

En este mismo sentido, Bayés acusó a Cambiemos de usar gente y explicó que aunque en 2015 ellos constituían frente con Cambiemos jamás pusieron plata: “no colaboramos económicamente con el frente”, aseguró. Además, Bayés también presentará cargos en la justicia por utilizar sus datos privados para una mentira.

“Es otra de las grades estafas a las que nos tiene acostumbrados Cambiemos, porque aparte de estafas, desprolijos en todo”, estalló García: “nos tomaron de boludos (…) hacen las cosas tan descaradamente que es hasta incomprensible, hay una impunidad tremenda”.

Casos en La Plata

“Obvio que voy a iniciar cargos”, enfatizó Bayés quien determinó que esta dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, “porque yo, con ese aporte, tengo que justificar más ingresos que no son; a mi me figuran 16 mil pesos de aporte”.

Para justificar una determinada cantidad de plata que se gastó en la campaña, Cambiemos ha podido utilizar nombres propios sin permiso y así, no dar cuenta de los verdaderos aportantes.

“Como en el listado que yo vi, somos varios de La Plata que estamos en forma correlativa, supongo que desde el comando de campaña de Julio Garro sacaron esos datos”, determinó Bayés quien cree que hubo un cruce de datos privados entre los comandos municipales y nacional de Cambiemos para armar este listado trucho.

De esta manera la investigación del periodista Juan Amorin que publicó ElDestapeWeb empieza a desnudar un verdadero modus operandi de Cambiemos que no se limita a lo ocurrido en 2017 con beneficiarios de planes sociales. (InfoGEI)Jd