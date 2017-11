ARRESTARON A UN HOMNRE EN BERNAL POR AMENAZAR A MACRI Y A VIDAL POR FACEBOOK

El Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich detuvo a un hombre acusado de haber amenazado por las redes sociales al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el 29 de agosto del 2017. Identificaron el domicilio del responsable, en Bernal Oeste, provincia de Buenos Aires.

“No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia”, aseguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al respecto.

La amenaza al Presidente de la Nación y a la gobernadora se realizó a través de una cuenta de Facebook el 28 de agosto de 2017, donde el usuario escribía: “No me va a pagar nada Macri, es porque no le importa que mate a su hija……, no lo voy a matar, lo voy a torturar y voy a arrancarle los dedos del pie y mano, diente por diente y ojo por ojo…..” y “Macri Vidal….voy a matar a sus hijos….”.

A raíz de este hecho, personal de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Publicas de la Policía Federal, fuerza dirigida por Néstor Roncaglia, comenzó las pesquisas, que incluyeron entrecruzamiento de datos y tareas de campo.

La minuciosa investigación permitió identificar al autor de las intimidaciones, un ciudadano argentino de 28 años de edad, y localizar su domicilio, por lo que los efectivos allanaron la vivienda y detuvieron al hombre en Bernal Oeste, provincia de Buenos Aires. En el lugar se incautaron una notebook y documentación de vital importancia para la causa.

Intervino el Juzgado Federal N° 4, a cargo Ariel Lijo, que ordenó la detención del involucrado.