BEROLDO: “APOSTAMOS A QUE SERGIO MASSA SEA PRESIDENTE EN EL 2019 Y NICOLÁS RUSSO INTENDENTE”

Sebastián Beroldo, concejal por el Frente Renovador, conversó con Lanús Noticias sobre la actualidad política y su visión para el 2017.

Beroldo manifestó: “Las sesiones en el Concejo Deliberante comienzan en marzo, si no hay ninguna extraordinaria. Igual nosotros estamos todos los días escuchando las demandas de los vecinos que se acercan.”

“La realidad económica no es la misma que hace un año, o dos meses atrás, tenes el aumento del pan, el colectivo, la luz, aunque el servicio es ineficiente. Cuando caminas por la calle ves que la gente no está bien. El tema de la inseguridad no tuvo mejoras, hace falta una decisión política, no alcanzan sólo las buenas intenciones.”

Respecto a la gestión de Cambiemos en el distrito expresó: “Yo veo que tienen otro trato y respuesta, muchas veces satisfactoria y otras no, al pedido del ciudadano, destaco que están más abiertos. El criterio que usan para hablar con la gente no es el mismo que el nuestro. Nosotros hablamos más cara a cara.”

Sobre la labor del Frente Renovador en el 2017 adelantó: “Nosotros seguimos trabajando, para eso fuimos elegidos. Apostamos a que Sergio Massa sea presidente en el 2019 y Nicolás Russo intendente. Tenemos que hacer un buen papel en las legislativas y trasladarlo al 2019.”

“En el 2015 hicimos una buena elección, pese a que el kirchnerismo y el Pro polarizaron la campaña, con ayuda de los Medios para dejarnos fuera del juego”, recordó el concejal