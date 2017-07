BEROLDO: “LAS FILAS EN LOS SUPERMERCADOS SON UNA FOTO DE LA REALIDAD QUE NOS ESTÁ PASANDO”

Sebastián Beroldo es el primer candidato a concejal por 1País en Lanús, en una charla con Lanús Noticias detalló los ejes de su campaña.

Beroldo describió: “Los ejes de la campaña son los que quiere la gente, el tema de la seguridad que está muy relegado, los precios, y las pymes que hoy están dejando de lado.”

“Las filas en los supermercados son una foto de la realidad que nos está pasando, que la gente se amontone por 700 pesos en una compra de alimentos muestra una necesidad.”

“Las pymes, las industrias están pasando un momento delicado, hay que afrontar los problemas, acá lo que están haciendo es esquivarlos y encima de esquivarlos les pegamos. Toda la represión es mala, y más en un tema laboral.”

Sobre la fuerza de un 1País a nivel local manifestó: “El massismo no está debilitado, nuestras figuras son a nivel nacional y además tenemos la representación de Nicolás Russo, candidato a diputado provincial, quien tiene una gran trayectoria.”

Respecto a la gestión de Cambiemos -Lanús expresó: “Uno camina por Lanús y la gente no come hormigón, la gente abre la heladera y no tiene comida, sale de su casa y no sabe si vuelve por la inseguridad, si va al trabajo y no la despidieron. Es complicada la situación.”

“En el Concejo Deliberante, nosotros desde 1País, estamos todos los días hablando con los vecinos, atendiendo sus pedidos. Si pasas podes darte cuenta que concejal va todos los días, y quién no.”

Cuando se le preguntó por la candidatura de Noelia Quindimil respondió: “Yo la conozco hace mucho, cada uno busca su destino, si está cómoda mejor para ella.”

“Nuestra expectativa es trabajar y demostrar que estamos para esto, charlar con los vecinos. El vecino decidirá si nos acompaña o no”, concluyó Beroldo.