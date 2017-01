CARRIO DENUNCIO A FUNCIONARIO DE MACRI DE RECIBIR SOBORNOS POR MAS DE MEDIO MILLON DE DOLARES

Mientras, el denunciado Gustavo Arribas, jefe de la inteligencia argentina, negó haber recibido esa suma y cualquier vinculación con la firma brasileña.

La diputada oficialista Elisa Carrió pidió ayer a la Justicia que investigue al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por la transferencia de 600 mil dólares desde Brasil, en 2013, por parte de un operador de la firma Odebrecht, condenado en aquel país por el caso Lava Jato, pero el jefe de la inteligencia argentina negó haber recibido esa suma y cualquier vinculación con la firma brasileña.

La denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI) se hace eco de una nota publicada ayer por el diario La Nación, firmada por su columnista Hugo Alconada Mon, que da cuenta de cinco giros realizados por el cambista Leonardo Meirelles en favor de Arribas desde una cuenta controlada por una “empresa de fachada”.

Los cinco pagos se habrían efectuado a partir de setiembre de 2013, un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para la empresa brasileña.

La referente de la coalición oficialista Cambiemos presentó su escrito ayer a la mañana en los tribunales de Comodoro Py, donde quedó radicada bajo el número de causa 439/2017 que recayó por sorteo en el Juzgado Federal 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

“Esto a fin de que se investiguen posibles ilícitos penales que podrían haber cometido ciudadanos argentinos” y que según Carrió “debe ser analizada por la justicia de nuestro país”.

Arribas respondió a la información “maliciosa y direccionada” publicada ayer por el matutino porteño, negó haber recibido 600 mil dólares desde Brasil por parte de un operador de la firma Odebrecht y cualquier vinculación con la empresa brasileña como así también con Leonardo Meirelles, Alberto Youssef o cualquier persona involucrada en la investigación del Lava Jato.

El jefe de la AFI admitió uno solo de los cinco giros, por poco más de 70 mil dólares, que explicó como “parte del pago” de la venta de un departamento de su propiedad, ubicado en la ciudad de San Pablo, donde vivió durante casi diez años.

“En razón de la construcción periodística que intenta involucrarme con los hechos investigados en el ‘Lava jato’ de manera antojadiza y temeraria, publicada en el día de la fecha en el diario La Nación por el periodista Hugo Alconada Mon, me veo en la obligación de informar que la transferencia de u$s70.475 que efectivamente se acreditó en mi cuenta, corresponde a parte del pago del precio por la compraventa de un inmueble de mi propiedad de la Ciudad de San Pablo”, aseguró Arribas en un comunicado.

El titular de la AFI desmintió “enfáticamente haber recibido las otras transferencias que se me adjudica” y agregó: “Niego absolutamente tener vinculación alguna con la empresa Odebretch, con Leonardo Meirelles, Alberto Youssef y/o cualquier persona involucrada en la investigación del Lava Jato.

Y lamentó que el diario La Nación “haya priorizado la publicación de un artículo con apreciaciones subjetivas, maliciosas y direccionadas antes que la búsqueda de la verdad”.

Según la nota del matutino porteño, el financista brasileño transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de setiembre de 2013.

Lo hizo desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Meirelles ya fue condenado por el pago de sobornos para obtener obra pública en once países, entre ellos Argentina, pero para rebajar su pena se acogió al régimen de “delación premiada” y reveló datos sobre cientos de operaciones.

SOSPECHAS

Carrió se opuso el año pasado a la designación de Arribas como titular de la AFI aduciendo que carecía de antecedentes en la materia, a pesar de la estrecha relación que lo une al presidente Macri a raíz de su actividad como intermediario en la compra-venta de jugadores y representante de futbolistas.

La líder de la Coalición Cívica también se opuso al nombramiento de Silvia Majdalani como su número dos en la AFI, pero en este caso lo justificó por los vínculos que la ex diputada del Pro tiene con Francisco “Paco” Larcher, que ocupó igual posición durante el kirchnerismo

En ese contexto, la legisladora porteña Graciela Ocaña adelantó que ampliará la denuncia que ya presentó en la justicia sobre el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a partir de la información publicada ayer en La Nación.

“Los que votamos a Cambiemos, queríamos un cambio y este es uno de los cambios que queremos”, afirmó Ocaña en declaraciones a radio La Once Diez, en las que dijo que el funcionario involucrado “tiene que dar una explicación y presentar la documentación que corresponde”.

El año pasado, Ocaña había denunciado al ex secretario de Transporte del gobierno kirchnerista Ricardo Jaime porque había pedido un soborno de 80.000 dólares a la constructora brasileña y en diciembre amplió esa denuncia ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al aportar una copia de la denuncia de la justicia de los Estados Unidos en la cual Odebrecht admite el pago de 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner entre 2007 y 2014.

Fuente: El PATAGONICO