CICLO LECTIVO 2018: LA UNLA INSCRIBE AL CURSO INTENSIVO DE VERANO Y AL EXAMEN LIBRE

Hasta el 17 de noviembre se encuentra abierta la inscripción al curso que permite acceder 19 carreras.

Hasta el 17 de noviembre se encuentra abierta la inscripción al Curso de Ingreso Intensivo y al Examen Libre de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) para acceder a las siguientes carreras: Audiovisión, Ciencia Política y Gobierno, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Diseño Industrial, Diseño y Comunicación Visual, Economía Empresarial, Educación, Enfermería, Gestión Ambiental Urbana, Nutrición, Planificación Logística, Relaciones Internacionales, Seguridad Ciudadana, Sistemas, Tecnicatura Superior en Gestión y Administración Universitaria (para personal no docente de universidades públicas o privadas), Tecnologías Ferroviarias, Trabajo Social, Traductorado Público en Idioma Inglés y Turismo.

Primero hay que realizar una preinscripción online, y luego entregar la documentación en la Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil.

Modalidades de ingreso

El Curso de Ingreso Intensivo se dicta durante el verano, desde principios de febrero hasta mediados de marzo de 2018. Se cursa cuatro veces por semana en los turnos mañana (de 9 a 13), tarde (de 14 a 18) y noche (de 18 a 22), según el turno en el que se dictará la carrera. Se debe optar por un turno, conforme las opciones de turnos vigentes.

Aquellos estudiantes que no posean el título de nivel medio por adeudar hasta dos materias, podrán inscribirse, cursar y rendir los finales del ingreso en la modalidad intensiva, pero deberán acreditar la aprobación de todas las materias del nivel medio antes de realizar la inscripción a la carrera de grado (abril).

El examen libre, se realiza en el mes de diciembre de 2017. Los aspirantes que no posean título de nivel medio o certificado título en trámite no pueden optar por esta modalidad. Se deberán aprobar tres materias: La Universidad en la Argentina; materia introductoria a la carrera elegida y Métodos y Técnicas para los Estudios Universitarios.

Las personas mayores a 25 años que no hayan terminado los estudios de nivel medio pueden inscribirse a la Universidad a través del artículo 7 de la Ley de Educación Superior.

Requisitos:

1. Tener más de 25 años al momento de la inscripción

2. Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el área que se quiere estudiar

3. Aprobar la entrevista con la persona responsable del Área de Ingreso y el Director de cada carrera.

4. Aprobar el examen referido a las cuatro áreas del conocimiento: Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Aunque el examen tiene similar características para todas las carreras, se intenta privilegiar en cada caso las áreas de conocimiento que pueden haber sido más desarrolladas en las actividades previas de los aspirantes. El examen ofrece la posibilidad de desarrollar los temas, con el objetivo de poder evaluar conocimientos generales, vocabulario, redacción y capacidades expresivas de los estudiantes.

Documentación requerida y pasos para el ingreso

Paso 1:

Completar el formulario de preinscripción online.

Una vez completo, imprimirlo y firmarlo.

Paso 2:

Presentar la documentación requerida para la inscripción en la Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil (edificio José Hernández), de lunes a viernes de 10:30 a 17:30.

Paso 3:

Dirigirse a Tesorería y entregar la documentación presentada en Paso 2 y abonar los 45 pesos en concepto de inscripción (destinados al fondo de becas de la Universidad).

Documentación requerida:

1. Formulario impreso y firmado generado en el Paso 1.

2. Título de nivel medio original (debidamente legalizado por organismos competentes) y fotocopia, Constancia de título en trámite, constancia general donde se certifique que no adeuda más de dos materias o Certificado de alumno regular. En este último caso, los aspirantes deberán presentar la Constancia de título en trámite, o constancia general donde se certifique que no adeudan más de dos materias, como primer plazo, hasta el último día hábil de 2017.

3. DNI original y fotocopia.

4. Una fotografía reciente 4 x 4 color.

5. 45 (cuarenta y cinco) pesos en concepto de inscripción.

La inscripción se realiza en Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil -edificio José Hernández-, de lunes a viernes de 10.30 a 17.30.

Informes

Secretaría Académica, Área de Ingreso / Edificio José Hernández, 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada. Tel. 5533-5600 (interno 5828). facebook.com/ingresounlaoficial.