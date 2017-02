CLAUDIA SERAPIO HABLO DE MARCHAS CON FINES POLITICOS Y DE CONCEJALES QUE DAN VERGUENZA

En declaraciones radiales, en el programa que conduce la periodista Marta Santos por FM ESPACIO DE LANUS, Claudia Serapio, la mamá de Nicolás Gambini, asesinado por delincuentes en Escalada, realizó fuerte declaraciones. Habló de marchas que reclaman inseguridad con fines politicos y de concejales del frente renovador de Lanús que dan verguenza.

Así lo contaba Marta Santos:

En mi programa del miércoles, Claudia Serapio hizo fuertes declaraciones. Refiriéndose a algunas marchas que se organizan, aparentemente reclamando seguridad, expresó: “No voy a permitir que usen a mi familia ni a ninguna familia de víctimas para sacar rédito político. No vamos a sumarnos a esas convocatorias que lo único que quieren hacer es insultar a las autoridades y romper todo por donde pasan. La última convocatoria respondió a eso. Nuestro dolor es muy grande y tenemos que transformarlo en algo positivo. Debemos poner nuestros esfuerzos en lograr que realmente se trabaje contra la inseguridad”.

Respecto a algunos ediles del FR, indicó que “no corresponde poner la camiseta del club Lanús bien visible sobre la banca. El Concejo Deliberante y la sesión no son lugares para eso. Eso que lo hagan en el club. Me dio vergüenza porque yo también pertenezco al espacio de Sergio Massa… y no es eso lo que los vecinos esperan de nosotros”. Lapidaria.