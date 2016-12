COMEDOR DE CARAZA SOSTIENE QUE “LAS AUTORIDADES LOCALES PIENSAN QUE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEBEN CONFORMARSE CON MIGAJAS”

Un comedor de Villa Caraza publicó a traves de facebook una dura crítica a la gestion local del intendente Nestor Grindetti debido a que no cumplieron la promesa de entregar las bolsas navideñas a las familias que allí asisten. “Les pedimos mil disculpas a todas las familias pero no aceptamos que nos traten como perros y no vamos a poder entregar las bolsas con los productos navideños este año”.

El comedor del barrio San Jose Obrero aseguró que “todo el año sufrimos la indiferencia de este gobierno”, y “hoy volvimos a comprobar que las autoridades locales piensan que las familias más vulnerables no son nada y que deben conformarse con migajas”.

“Nos dijeron que les iban a mandar la bolsa navideña a las familias del comedor como todos los años”, sostuvieron desde el comedor que recibe y da de comer a mas de 400 familias del barrio.

Pero “Cuando fuimos a retirarlas (las bolsas navideñas) nos enteramos que no sólo pretendían darnos para la mitad de las familias que están viniendo sino que en cada bolsa había un pan dulce, un paquete de arroz y una garrapiñada”, explicaron.En ese sentido, sostienen que “las autoridades locales piensan que las familias mas vulnerables deben conformarse con migajas”.

Por otra parte, durante la noche del viernes mantendrán una cena para las familias del barrio “que con mucho esfuerzo organizamos junto a la gente del barrio, amigos y comerciantes solidarios que no nos dejaron tirados”.

“Somos pobres, pero tenemos una dignidad y una lealtad que muy pocos de este gobierno conocen, eso ya lo sabemos”, concluyeron.