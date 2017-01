COMUNICADO DEL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LANUS – S.E.M.LA

Arrancamos el año trabajando, reuniéndonos con el Intendente Néstor Grindetti en su despacho junto a la Secretaria de Gobierno Noelia Quindimil.

Después de un balance de este primer año de gestión que nos encontró abocados a cuestiones de gobierno por parte del Ejecutivo municipal y a nosotros en lo gremial, quisimos destacar la decisión del jefe comunal de empezar a cumplir con la Ley 14.656, por la cuál los municipales de la provincia de Buenos Aires junto a Rubén “Cholo” García (FE.SI.MU.BO), hemos llevado años de lucha en la calle, comenzando a pasar a un grupo de compañeros (cien en esta oportunidad) a Planta Permanente en el mes de enero como puntapié inicial de su compromiso de acá a tres años de completar unos 750 compañeros que podrán obtener su tan ansiada estabilidad.

El intendente confirmó la objetividad planteada en la selección de aquellos compañeros que han reunido las condiciones para hacer efectiva su incorporación a Planta. Esa objetividad a la cual, por distintos motivos, no estábamos acostumbrados en Lanús, implica un acto de justicia y de reconocimiento que no tiene nada que ver con prebendas ni condicionamientos.

Así mismo los trabajadores que estaban encuadrados en la figura de personal destajista van a pasar a la mensualización.

Si bien esta medida es insuficiente, por las expectativas y necesidades de los compañeros nos parece que es un gran gesto del intendente iniciar el año tomando esta medida.

Sabemos que también es época de renovación de contratos y hemos estado conversando con el intendente al respecto con un compromiso de que se analizarán caso por caso y ahí estaremos trabajando también.

Aunque haya declaraciones altisonantes de otros sectores, la realidad es que hemos tenido muchos palos en la rueda. Y decimos esto porque nosotros no hemos venido a entorpecer la actividad de nadie sino que somos la consecuencia de la necesidad de la gente de algo diferente. Los casi 1.100 afiliados con que cuenta nuestro gremio avalan lo que decimos. No somos una casualidad ni el invento de nadie. No rompimos nada, somos el emergente del clamor de aquellos que no tenían voz ni voto. Abrazamos a los compañeros sin importarnos su condición laboral, desde el principio, por eso más allá de su situación de revista afiliamos a todos los trabajadores y los tratamos como iguales. A los ignorados, a los olvidados, a los despreciados los escuchamos y recibimos sin distinción. Eso es lo que nos diferencia y enorgullece.

“LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA.”

SUSANA CHAZARRETA

Secretaria General

Sindicato de Empleados Municipales de Lanús (S.E.M.LA)