CRISIS EN LA INDUSTRIA: “PEDIMOS AL GOBIERNO QUE SE SUSPENDAN LAS IMPORTACIONES DE CALZADO POR SEIS MESES”

Según el dirigente del gremio del calzado, Horacio Jerez, este pedido busca revertir la crisis dentro de la industria.

Debido a la apertura de las importaciones y la caída del consumo que parece no cesar, la Unión de Trabajadores del Calzado (UTICRA) entregó un petitorio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Producción para que suspendan las importaciones de calzados por 180 días. El secretario adjunto del gremio, Horacio Jerez, advirtió que la crisis en el sector es grave y está generando una gran cantidad de despidos.

En diálogo con el portal Política del Sur, el dirigente sindical detalló que las importaciones subieron un 52 por ciento en estos dos años, que junto a la caída del consumo desató una crisis en la industria que no logra revertirse a pesar de las estrategias desarrolladas para los días festivos. A su vez, se suman factores como las compras en países limítrofes con mejores precios o las compras directamente desde Internet.

“Les mandamos una carta al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Producción para ver si hay una reactivación con una suspensión por 180 días de las importaciones. No es fácil porque chocaríamos con lo que quiere el Gobierno, pero es una medida momentánea”, argumentó Jerez.

Además, remarcó que tuvieron una audiencia con un responsable del Ministerio de Trabajo para entregar el petitorio y explicar la situación de emergencia en la que se encuentra el gremio, pero acusó que todavía no obtuvieron respuesta. “Es una situación difícil y esperemos tener una alternativa por parte del Gobierno para que crezca el sector. Dicen que los otros sectores crecen, pero nosotros no”, manifestó el entrevistado.

Respecto a la reforma laboral, Jerez descartó tener información sobre un cambio en el acuerdo vigente de su gremio e indicó que los puntos -aparte del “blanqueo”- no perjudicarían ni alterarían las condiciones laborales. “Algunos dicen que se trataba por artículos, pero en concreto no tenemos nada”, esclareció.

Sin embargo, el segundo del gremio del calzado opinó que, en vez de buscar “sacar artículos” de los convenios colectivos, se debería focalizar en buscar que la gente “tenga más trabajo” para “activar la rueda del consumo”.