CRISTINA: “A MÍ NADIE ME DESCUBRIÓ UNA CUENTA EN LOS PANAMÁ PAPERS”

“A mí nadie me descubrió una cuenta en los Panamá Papers “, deslizó Cristina en una entrevista, en referencia a la investigación internacional que involucró a cientos de empresarios y políticos, entre ellos al presidente Mauricio Macri.

“Todo lo que está en juicio, por segunda vez, está en mi declaración jurada. No es que un día me descubrieron propiedades en [las islas] Seychelles. Hice escala ahí y en Luxemburgo, por reabastecimiento de combustible. ¿Te parece sensato creer que es un motivo para tener una cuenta en Seychelles? Todo fue analizado. Lo que se me cuestiona está en mis declaraciones juradas”, añadió.

Y volvió a la carga con una crítica contra Macri: “Nunca blanqueé dinero, el hermano del Presidente blanqueó 35 millones de dólares, porque el Presidente modificó la ley para que los parientes de los funcionarios pudieran blanquear”.

Por último deslizó: “Todo fue analizado. Me parece injusto que si se analizó, volvamos sobre lo mismo. No era que cuando llegamos al gobierno no teníamos patrimonio. Es fácilmente mirable, no son operaciones raras. Plazos fijos y locación de inmuebles. Estamos procesados porque hay una violación de la cosa juzgada”.