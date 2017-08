CRISTINA CERRO LA CAMPAÑA EN LA MATANZA Y PIDIO PONERLE UN LIMITE AL AJUSTE DE MACRI

La ex presidenta finalizó su recorrido previo a las elecciones del domingo en la Universidad Nacional de La Matanza junto a las principales figuras del espacio que encabeza. Duras críticas a Esteban Bullrich y al Gobierno nacional

La primera precandidata a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Kirchner, cerró su campaña para las PASO con un acto en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam), en la localidad de González Catán.

Por primera vez en lo que va de la campaña, comenzó su discurso con críticas al precandidato a senador oficialista, Esteban Bullrich: “Me voy a referir por primera vez en campaña a un candidato: no puedo dejar de mencionar a quien es el ex ministro de Educación de la Nación y actual precandidato a senador del Gobierno”, lanzó la ex mandataria.

“Hace poco tiempo propusieron para combatir la desocupación la fábrica de cervezas, o cuando confundieron femicidio con aborto”, dijo en referencia a los recientes y polémicos dichos de Esteban Bullrich en distintas entrevistas. “Es como que tienen invertido los conceptos al revés de educación y seguridad”, reclamó.

“Yo ya había dicho que este gobierno había venido a desorganizarle la vida a la gente”, volvió a insistir, tal como lo viene sosteniendo desde el inicio de la campaña. “Escuchaba recién cuando venía para acá que había gente nerviosa por los resultados de las elecciones del domingo. Pero el proceso democrático no debería poner nervioso a nadie. La gente está nerviosa, pero no por las elecciones o por el dólar: está nerviosa por la pérdida del trabajo, por la falta de comida, por esas cosas”, exclamó.

La ex presidenta aseveró que “el gobierno no sabe bien cuál es el país que está gobernando ni siente quienes son sus gobernados, no tiene una clara noción de lo que está pasando” y reclamó: “Tenemos que tener otro rumbo, no se puede decir tercamente este es el rumbo o somos los mejores”.

Por último, sobre el final de su oratoria, Cristina reconoció que “algunas veces no hemos sido tan humildes como debimos ser” y convocó a poner un “límite” al Gobierno nacional en las urnas. En tanto, pidió que el domingo haya “votos constructivos, que expresen ideas, demandas y necesidades, y que no sean votos ni de bronca ni de odio”, subrayó.

Junto a las principales figuras

La ex mandataria se mostró acompañada por su compañero de fórmula, Jorge Taiana, así como también por los candidatos a diputados nacionales Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Daniel Scioli y Vanesa Siley, entre otros. Además, el acto contó con la presencia de Verónica Magario, intendenta de La Matanza y una de las dirigentes políticas que más acompaña el proyecto de Unidad Ciudadana.

La elección de La Matanza por parte de la exjefa de Estado no fue casual: allí es donde cosecha los mejores resultados según los sondeos previos y donde sacaría la mayor diferencia, en un probable triunfo suyo, el domingo.

Por otra parte, desde el entorno de Cristina anticiparon que la expresidenta esperará los resultados del acto electoral en las instalaciones del club Arsenal de Sarandí, mismo escenario desde donde lanzó su candidatura para estas PASO.

