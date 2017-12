CRISTINA EN AVELLANEDA: “VOY A HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE EN 2019 OTRO ARGENTINO LLEGUE A LA CASA ROSADA PARA REPRESENTAR EL MANDATO POPULAR”

Así lo sostuvo Cristina Fernández de Kirchner al participar de un acto en Avellaneda junto al intendente Jorge Ferraresi, en el cual el jefe comunal anunció el aumento del 30% a los empleados del municipio y rechazó el ajuste fiscal que intenta imponer la gobernadora María Eugenia Vidal.

PRINCIPALES TEXTUALES

“Como militante, como ex presidenta y como compañera de Néstor voy hacer todo lo que esté a mi alcance y pueda para contribuir y lograr que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino este en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. No importa quién. No me importa quien”

“Lo importante es tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos los nombres de quién sino de qué es lo que se va hacer. Tenemos que garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo esa casa de gobierno vaya a respetar el mandato popular”

“Ayer con la sanción de la reforma tributaria se terminó de consolidar el despojo de 17 millones de argentinos: Jubilados, AUH, que recibían Pensiones No Contributivas, sectores más vulnerables a los que se les sacó la Movilidad Jubilatoria lograda en 2009”

“Hay que reconstruir muchos vínculos con una sociedad que está siendo despojada de derechos y que tiene grandes problemas que no los resuelven sino al contrario los profundizan”

“No han resuelto uno solo de los problemas que teníamos. Lo han profundizado todos hasta límites intolerables. No se entiende lo que están haciendo. La verdad que por un momento uno piensa ¿Son inútiles? Uno se pregunta ¿Saben lo que están haciendo?”

“Hay varios compañeros que creen que los pobres tienen que ser cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Es un gobierno que transfiere recursos de los que menos tienen; de los jubilados, de los que reciben AUH, de los pensionados y de los sectores medios para los sectores más concentrados”

“Estamos viviendo un diciembre que los argentinos no nos merecemos. Ojo! Ningún argentino, Quiero ser clara, no me alegro, no es que se jorobe el que no nos votó. Eso es ser malo y mal argentino y yo no soy mala argentina. Y la verdad que nos duele mucho lo que está pasando”

“No han hecho otra cosa que endeudarse desde que han venido. Hoy mismo emitieron una letra y le sacaron 91 mil millones de pesos a la ANSES. ¿No era que tenían que achicar todo porque la ANSES estaba quebraba?¿Cómo es que ahora le están sacando 91 mil millones de pesos para el Tesoro nacional?”

“Están haciendo las cosas muy mal para los argentinos. Tal vez bien para los poderosos de este país. Los que manejan el poder judicial para acusarme de Traición a la Patria. Les voy a decir algo, la verdad que hay cosas que llevo como una cocarda y como un orgullo. A Perón y a mi traidores a la Patria únicamente”

Estuvieron presentes en la actividad los diputados y diputadas nacionales de Unidad Ciudadana Vanesa Siley, Magdalena Sierra, Hugo Yasky, Walter Correa y Abel Furlán. Así como también la jefa de bloque de senadores provinciales María Teresa García