CRISTINA EN LA MATANZA: “EL PUEBLO NO PIDE MÁS QUE TRABAJO Y DIGNIDAD”

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, encabezó hoy una “Caravana Ciudadana” en la localidad de González Catán, acompañada por miles de vecinos y su compañero de fórmula, Jorge Taiana.

Cristina aseguró que “el pueblo no pide más que trabajo y dignidad”.

En este sentido, la candidata dijo: “quiero que sepan todos y cada uno de ustedes que aunque viviera mil años más jamás me olvidaría de esta tarde en La Matanza. Yo aprendí a conocerlos a todos ustedes a través de él, de mi compañero. Cuando allá en el 2003, con el puñadito de votos con el que apenas había llegado a la presidencia, vino aquí y cuando volvió me dijo Cristina tenes que conocer La Matanza: ahí está el pueblo, el que te abraza, el que sólo quiere vivir con dignidad y con trabajo. No me pidieron nada más que eso, trabajo, trabajo que es el que ahora nos está faltando”.

Junto a la Intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el candidato a diputado nacional en la lista de Unidad Ciudadana, Fernando Espinoza, Cristina señaló que “yo vengo acá por la unidad de todos ustedes, porque mientras desde el gobierno apuestan a la división de todos, del pueblo, a la fractura social, a la división de los trabajadores, los sindicatos, los movimientos sociales, los que creemos en la democracia apostamos a la unidad. También quieren dividir a La Matanza. No lo vamos a permitir”.

“Como siempre lo he hecho, como siempre lo haremos todos los que estamos en Unidad Ciudadana, seguiremos representando los intereses de un pueblo que aspira a la escuela pública, al trabajo, a los remedios para los jubilados. Por una Argentina unida”.

“Nosotros queremos apostar a la unidad, porque en la unidad y en democracia podremos volver a reconstruir las cosas que nos han arrebatado”.

“Yo sé lo que está pasando, lo que están sufriendo, los que perdieron el trabajo o el que todavía lo tiene pero no le alcanza, los que tuvieron que comenzar a privarse de cosas de la vida, de ir una tarde al cine o de comprarle algo a los chicos”.

“Yo quiero asumir frente a todos ustedes el compromiso de siempre: defenderlos y representarlos. Esta Matanza industrial, corazón de la provincia de Buenos Aires, tiene que volver a recuperar su brillo, tiene que volver a ser lo que fue”.

“Por eso desde Unidad Ciudadana apostamos a la unidad del pueblo”.

“Nosotros queremos apostar a la Unidad, porque en la unidad y en democracia, podremos volver a construir lo que nos han arrebatado. Lo que desde la tapa de un diario nos quieren hacer creer que todo está bien”.