CRISTINA EN LANUS: “HAY QUE DECIRLE A ESTE PRESIDENTE EMPRESARIO QUE LOS DERECHOS NO SON UN REGALO”

Ante una multitud que se congregó en Villa Caraza y junto al primer candidato a concejal de Unidad Ciudadana en Lanús, Edgardo Depetri, Cristina aseguró que en el último año y medio en nuestro país “cambiaron muchos las cosas pero cambiaron para peor”

“Alguien debería decirle a este presidente empresario que los derechos no se regalan. Los derechos se ejercen por la ciudadanía y el Estado los debe reconocer. El trabajo no es un regalo, nunca le regalamos trabajo a nadie al contrario, le reconocimos el derecho a todos y todas a tener un trabajo”.

“Cambiaron muchos las cosas en la Argentina pero cambiaron para peor. Y ojo que no estábamos en un paraíso. Pero dijeron que iban a dejar lo que estaba bien y mejorar lo que estaba mal y ahora sacaron lo que estaba bien y empeoraron lo que estaba mal”.

“El trabajo que no era una preocupación hoy cambió mucho. La preocupación era como lograr un mejor salario y pelear por el impuesto a las ganancias que les dijeron que le iban a sacar a todos y ahora pagan más trabajadores que antes. Ahora algunos los perdieron, otros no lo consiguen, a otros el salario no le alcanza para llegar a fin de mes y otros tienen el temor de perderlo o que lo precaricen”

“Fíjense si cambiaron las cosas. Le sacaron los remedios no sólo a los jubilados también a los enfermos de HIV y a los oncológicos. Claro que han cambiado las cosas y siguen cambiando”

“Hoy hay Estado pero unos pocos se lo apropiaron para hacer sus negocios con las empresas privadas de sus familias, de sus amigos, o de sus socios. Por eso no tenemos que volver nosotros, son ustedes los que tienen que volver al Estado, el pueblo tienen que volver al Estado”

“Eso que te dicen que te quieren mucho y te sacan cosas todos los días. Que se guarden el cariño y devuelvan lo que se llevaron de la gente”

“También cambiaron las libertades en la Argentina. Hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas por DDHH por desaparición forzada de personas nuevamente intimó y pidió al gobierno que investigue y determine las responsabilidades. Hoy ¿Dónde está Santiago Maldonado? es una pregunta que recorre calles, plazas y el mundo entero”

“Hay un clima de época en la Argentina. Ayer me contaban de dos chicas, del matrimonio igualitario, que estaban dándose un beso en Constitución y la policía la llevó presas. ¿Y estos dicen que son el cambio y la modernidad? Pretenden ser la modernidad y el cambio y son verdaderos cavernícolas”

“No psicopateen a la sociedad con amenazas y fantasmas de cosas que no existen. Nos costó mucho esta democracia, caminar en libertad por la calle y poder expresarnos sin miedo. No queremos que los jóvenes vuelvan a tener miedo. Queremos que a la policía le tengan miedo los ladrones y no la gente común que quiere salir a la calle”

“Por todo eso este 22 de octubre hay que cambiar”

“El (Intendente) de acá es el de Panamá Papper ¿no? Porque también decían que venían por la transparencia”