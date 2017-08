“CRISTINA ES LA EXPRESIÓN MÁS BRUTAL DE UN SISTEMA QUE GOBERNÓ DURANTE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS”, DIJO VIDAL

La mandataria provincial opinó que la “vigencia de Cristina se debe a que hace 19 meses fue presidenta” y a que “generó una relación donde la gente piensa que, si pierde, va a perder cosas”.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, definió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “la expresión más brutal de un sistema que gobernó durante los últimos 25 años, y que incluye a la Policía, a la Justicia y a las bandas”, y afirmó que “no” quiere “aprender nada de ella” porque sintetiza “todo” lo que “no” desea “en la política”.

También pidió a los votantes que “banquen” el proyecto del cambio que -indicó- “ya arrancó” y prometió que “a todos les van a llegar” los resultados del “proceso de sinceramiento” encarado por la gestión de Cambiemos tanto a nivel nacional como provincial.

Vidal formuló sus declaraciones en Radio Mitre, en el marco de un reportaje brindado junto al primer precandidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, quien también evaluó que la “vigencia de Cristina se debe a que hace 19 meses fue presidenta” y a que “generó una relación donde la gente piensa que, si pierde, va a perder cosas”, por la “personificación” instalada en el marco de su gestión.

Según Vidal, “Cristina es la expresión más brutal de un sistema que gobernó durante los últimos 25 años y que incluye a la policía, a la Justicia, a las bandas. Abajo de Cristina está (Fernando) Espinoza, (Daniel) Scioli, la mujer de (el ex director del AFSCA, Martín) Sabbatella (Mónica Macha), siempre los mismos que van cambiando de cargos para quedarse en el mismo lugar”.

En este marco, buscó diferenciarse del perfil que describió de la dirigencia de Unidad Ciudadana al afirmar que, en su caso, “no” va a quedarse “siempre en la política, porque alguna vez hay que renovarse”.

“El peronismo no supo hacerlo; a lo mejor esta elección le sirve”, manifestó la gobernadora al hacerse eco de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien le atribuyó a esa situación el hecho de que la ex mandataria siga teniendo “un rol protagónico”.

“Es increíble que nos hagan responsables a nosotros de que el peronismo no haya podido renovarse y de que la ex presidenta siga teniendo un rol protagónico en su partido. Esto es de exclusiva responsabilidad de ellos. La mía era consolidar Cambiemos”, sostuvo Macri en una entrevista publicada por el diario cordobés La Voz del Interior (ver aparte).

En tanto, en el marco de la entrevista que brindo junto a Bullrich a radio Mitre, cuando le preguntaron a Vidal qué aprendería de Cristina en caso de un eventual triunfo en las PASO, la mandataria provincial respondió: “Primero, confío en los bonaerenses, y segundo que no quiero aprender nada de Cristina porque representa todo lo que yo no quiero en la política”.

“No quiero aprender a mentir, no quiero cambiar mi forma de ser, ni de vestirme, ni de hablar por una campaña. No quiero tener gente que tengo que ocultar en las listas, no quiero aprender nada de eso”, definió Vidal.

En cuanto al mensaje de Cambiemos a los votantes con vistas a las primarias del domingo, que definirán las listas que competirán en las legislativas de octubre próximo, la gobernadora manifestó: “Arrancamos. Están pasando cosas, tal vez a muchos no les llegó todavía, por eso, les digo ‘bancanos porque va a pasar'”.

Añadió que “a nadie le gusta aumentar las facturas, pero si no se generaba este sinceramiento iba a llegar un día que ibas a prender la hornalla y no iba a salir nada; esas situaciones ficticias no se pueden sostener en el tiempo, son Venezuela y son Santa Cruz”, definió.

También se refirió a problemas como la pobreza, sobre la que consideró que “no se sale sólo con programas sociales” y propuso un “seguimiento familiar” con un “trabajador social de cabecera”, al tiempo que lamentó que “se hable tanto de los derechos humanos” tras recordar que cuando asumió se encontró con “7.000 presos durmiendo en el suelo” cuando hoy existen “talleres” para la reinserción social.

“Hablan de que se pierde el trabajo y las fábricas cierran pero yo pensaba en una empresa grande en Zárate que hace maquinaria, que en enero del 2016 negociaba suspensiones y hoy está tomando gente, lo mismo en Bahía Blanca, donde también están tomando gente en una química multinacional”, argumentó.

Consultada sobre el valor del dólar, Vidal recordó que “hace 19 meses salimos el cepo” y manifestó que “hay un banco central que tiene respaldo porque no hacemos desastres como hacían antes”.

En otro segmento de la entrevista, la gobernadora insistió en el pedido de la devolución del Fondo del Conurbano en su totalidad a la provincia de Buenos Aires y volvió a señalar que los gobernadores anteriores no plantearon ese reclamo “porque querían ser presidentes” y “usaban” al distrito como un “trampolín”.

También se pronunció “en lo personal” por “períodos ejecutivos más largos, seis años puede ser un tiempo razonable para demostrar lo que se puede hacer”; y consideró necesario un “ajuste en la política” al recordar que “redujimos unos 200 cargos políticos y todavía creo que se pueden reducir más”.

Consultada sobre qué pasaría si los precandidatos de Cambiemos del distrito bonaerense no consiguen el primer lugar en las PASO del domingo, la gobernadora respondió que “en la vida siempre se puede perder y, si ganas, no tenés que creértela”.

“Por eso yo estoy tan tranquila con este equipo, porque yo no sentí que gané yo en el 2015 sino una idea muy profunda del estómago del bonaerense de Cambiemos. Creo en lo que se siembra, y Mauricio y yo hemos sembrado cosas muy diferentes respecto de lo que se venía haciendo los últimos años”, aseveró la mandataria provincial, a menos de 24 horas del comienzo de la veda electoral de cara a las primarias del domingo.

La gobernadora encabezará a partir de las 20, en el Centro Asturiano, ubicado en la localidad bonaerense de Vicente López, el acto de cierre de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.