CRISTINA: “HAY QUE EXPRESAR UN LÍMITE A TODO ESTO”

“Cuando en una sociedad el problema es el trabajo porque no hay, es la comida porque falta, son los servicios públicos porque no se pueden pagar, o los remedios que no se pueden comprar, ahí estamos en lo que yo denomino el piso democrático, que es un piso previo a cualquier partido político” sostuvo Cristina en su visita al Club Independiente de Merlo donde conversó con directivos y directivas de clubes barriales.

“¿Qué fuerza política puede no conmoverse ante la falta de trabajo, comida, de la plata de los remedios o de no pagar los servicios?. Por eso digo que Unidad Ciudadana, y que juntos los ciudadanos y ciudadanas tienen que expresar un límite a todo esto”, agregó.

En el encuentro los dirigentes aseguraron que el gobierno los ignora y hablaron de los tarifazos. Aníbal Miranda, Vice Presidente del Club Independiente Merlo resaltó que “nosotros detectamos los problemas qué hay en los barrios porque estamos”. Por su parte, Paola Lajman del Club Nahuel de Merlo sostuvo: “Representamos a las familias y a los vecinos porque los clubes son de la gente, no de los dirigentes”. También contó que con los padres “hacemos rifas para organizarnos para ayudar a los profesores que viven de esto. Nosotros no celebramos que un chico este preso. Queremos que los chicos estén haciendo deportes”.

En tanto, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez precisó que en Merlo “Quintuplicamos el presupuesto en deportes y no nos alcanza. El sentido de esta reunión con los clubes es que no bajemos los brazos. La recuperación de la argentina está llegando”.

Asimismo, Marina Lesci, Presidenta del Club Defendores de Banfield, Lomas de Zamora contó que “Nos llegaron facturas de 34000 pesos y no podemos pagar y obviamente no puedo aumentar la cuota social. El Gobierno no toma dimensión de lo que significa que un club cierre”.

En tanto Cristina aseguró que los clubes de barrio “son un símbolo de organización social y solidaria”, al tiempo que destacó que “pese a todas las dificultades los clubes siguen funcionando. Verlos a ustedes de pie me da la fuerte esperanza que vamos a salir”, afirmó.

“Estamos en momentos difíciles pero ustedes son el ejemplo de cómo se deben afrontar estos momentos”, indicó la ex mandataria al tiempo que indicó que “Hay que ponerle un límite al gobierno y yo solo vengo a ser el vehículo para que esto se exprese”.

Finalmente, la ex presidenta enfatizó que los problemas “no son partidarios. La factura de luz no es partidario, la tenemos que pagar todos. La comida no es un problema partidario, es un problema de todos”.

“Unidad Ciudadana es un límite a todo esto. Van a tener que escuchar, así no podemos seguir”,concluyó.