CRISTINA: “MACRI DIJO QUE LA INFLACION ERA FACIL DE RESOLVER Y ES MAS ALTA QUE EN 2015”

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner recordó que Mauricio Macri dijo que la inflación era el “problema más fácil de resolver” e insistió que es “mentira” que “todo está mejor”.

La expresidenta lo hizo en un escenario montado en una plaza del barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mar del Plata.

Cristina apuntó a los empresarios reunidos en el Coloquio de Ideaque se desarrolla en el Hotel Sheraton de esa Ciudad. “Uno se encuentra en este lugar, al que cualquier ciudadano puede acceder porque estamos en una plaza, cualquiera puede acercarse a escuchar, a compartir. A 50 cuadras de acá me gustaría escuchar qué dicen después de casi dos años de gobierno y tienen la inflación es más alta que en 2015”.

“En aquel 2015 además de ser más baja la inflación todos ustedes tenían trabajo. Tenían buenos salarios porque había consumo. Los viejos podían pagar sus remedios y las familias las tarifas o salir a cenar afuera”, recordó.

Remarcó sobre los puntos débiles del oficialismo recordando que muchos marplatenses en estos dos meses “han perdido el trabajo y los que lo conservan no llegan a fin de mes”.

“Se trata de hablar con la verdad, de interpelar, porque así no se puede seguir. Hay que ponerle un límite, la desocupación no puede seguir creciendo, los comercios no pueden seguir cerrando, la pequeña y mediana empresa tiene que volver a producir”, dijo y remató: “El turismo tiene que volver a crecer”.

La expresidenta recordó que ella nunca disertó en el IDEA, pero que siempre leyó las críticas a su gobierno: “Nos decían que la inflación era producto del consumo. Nos daban las recetas tradicionales. Hoy no hay consumo, pero sí más inflación. Ellos no se animaban a decir que ustedes ganaban bien”.

Finalmente, Cristina ironizó sobre el endeudamiento del Gobierno: “¿Dónde están los 106 mil millones de dólares que entraron en casi dos años?”. Y buscó la complicidad de sus seguidores: “¿Ustedes lo tienen?”.

FUENTE: infonews.com