CRISTINA: “MAURICIO MACRI ES EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA Y BONADIO EJECUTA LA PARTITURA JUDICIAL”

La senadora nacional se presentó en el Congreso de la Nación para dar una conferencia tras el procesamiento en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA y el pedido de desafuero y detención realizado por el juez Claudio Bonadio.

Acompañada por el diputado nacional, Agustín Rossi, y por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, la ex Presidenta agradeció a todos los presentes y “a los partidos que se han solidarizado”.

Se refirió al procesamiento por la firma del memorándum con Irán y recordó que “se trata de un acto de política exterior no judiciable” y que “son hechos que no se produjeron, no hay causa, no hay delito, no hay motivo”.

En esa línea, aseguró que “desde el punto de vista jurídico todo esto que está sucediendo es un despropósito” y consideró que se trata de “un verdadero exceso” porque “viola el estado de derecho”. A su vez, aseguró que “buscan provocar daño personal y político a los opositores”. Además, CFK remarcó que “no tiene nada que ver con al Justicia ni con la democracia” y aseveró: “el presidente Macri sabe que es una causa inventada”.

La Senadora aseguró que “Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas, el de la Embajada y el de la Amia, son actos de guerra, no son atentados terroristas” y manifestó que esa explicación “es la única manera que encontró en su mundo judicial para poder traer de los pelos la figura de ‘traición a la patria’”.

“Esta orquestación política tiene responsables”, continuó la ex Presidenta y aseveró que “Mauricio Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial”. También afirmó que desde los poderes Ejecutivo y Judicial “siguen adelante con estas maniobras de persecución y hostigamiento a la oposición”.

Mencionó también la responsabilidad de los medios masivos de comunicación y de “los trolls center del Gobierno” por contribuir con la “orquesta” al “intimidar y asustar para disciplinar”. En ese contexto, consideró que buscan “tapar que se está fracasando en las políticas económicas” como por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y la reforma previsional, laboral e impositiva, la inflación y los tarifazos.

“Quieren provocar una reacción política”, dijo CFK a la vez que remarcó: “no quieren que nuestra voz esté en el senado denunciando cómo destruyen las conquistas del pueblo y de los trabajadores”.

En contraposición a las intenciones de la gestión de Cambiemos, la Senadora aseguró que “no nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, no nos van a disciplinar frente al ajuste y al saqueo y tampoco nos vamos a dejar provocar” e hizo un “llamado a la reacción serena a responder por la vía política a este inédito e increíble desvarío judicial”.

Por último, CFK apuntó: “quiero decirle al Gobierno y al presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre aunque algunos no se hayan dado cuenta y que Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen hoy millones de argentinos” y concluyó: “de eso se trata gobernar”.

Acompañaron a la ex presidenta en la conferencia de prensa, los diputados nacionales, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, Omar Plaini y Leopoldo Moreau; el diputado del Parlasur, Gabriel Marioto; los intendentes de la Matanza, Verónica Magario; de Ensenada, Mario Secco; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el presidente del Partido Justicialista, Fernando Espinoza; la diputada bonerense y Jefa del Bloque de UC, Florencia Saintout.