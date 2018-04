CRISTINA PIDIÓ QUE SE TRATE LA LEY PARA SUSPENDER LOS AUMENTOS DE TARIFAS

La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner pidió que el Senado de la Nación trate, en la primera sesión del mes de mayo, su proyecto para suspender los aumentos de tarifas de luz, agua y gas a partir del 1 de enero de 2017.

TEXTUALES

“A raíz de la concentración energética que hay hoy en Argentina, resulta que están ganando fortunas empresas energéticas vinculadas al presidente y esto se replica en la provincia de Buenos Aires”

“Más temprano que tarde el gobierno va a tener que abordar este tema”

“Cuando anunciaron la eliminación de los subsidios, dijeron que era por dos motivos: porque las tarifas estaban demasiado bajas y, además, porque nos habíamos quedado sin energía. Se prometió que íbamos hacia el autoabastecimiento en materia energética. Al cabo de 2 años no hay autoabastecimiento y se importa más crudo que durante toda nuestra gestión”

“Cayó, en las provincias petroleras como Chubut y Santa Cruz, la actividad petrolera que llevaba adelante, principalmente, nuestra empresa de bandera YPF”

“Nosotros siempre sostuvimos que para que haya actividad económica tiene, necesariamente, que haber demanda. Nosotros concebíamos a los subsidios como salario indirecto. No era regalar a la gente o tener un precio barato, sino que se trataba de un salario indirecto para incentivar el consumo y la actividad económica”

“Hoy vemos que Shell sube como importadora y es la que más incremento tuvo ante la caída de YPF. Vemos a Shell pasando al frente, no sólo como distribuidor, sino también como importador”

“Es mentira que vamos hacia el autoabastecimiento. Las tarifas se han disparado y la Argentina hoy produce menos petróleo y menos gas. No vamos al autoabastecimiento y cada día importamos más. Este problema impacta en el déficit comercial porque la importación se paga en dólares y produce inflación”