CRISTINA: “QUEREMOS UN PRESIDENTE QUE SE PREOCUPE POR LA LISTA DE PRECIOS DEL SUPERMERCADO”

Cristina señaló que el presidente Mauricio Macri en vez de andar armando “listas negras de compatriotas” debería preocuparse “por las listas de precios de los supermercados, de los remedios y de las tarifas”.

“Hoy nos informan que el presidente tiene una lista negro de más de 500 personas que les gustaría ponerlas en un cohete y mandarlos a la luna. Esto es muy malo para la democracia, para las instituciones y para todos los argentinos”

“No queremos tener un presidente que tenga listas negras, queremos un presidente que se preocupe por otras listas que me preocupan como las listas de precios de los supermercados, de los remedios y de las tarifas de gas y luz”

“En lugar de listas de personas se podría ocupar de las listas de los supermercados donde muchas personas dejaron de comprar primeras marcas y van por segundas o terceras marcas, de los remedios que han aumentado exponencialmente. ¿Por qué no se pone a controlar un poquito la lista de los medicamentos en lugar de estar haciendo listas negras de otros compatriotas?”

“Quiero pedirles que redoblen los esfuerzos para convencer a los que han votado oposición y no a nosotros o que no fueron a votar. Tenemos que juntar muchas voluntades para que gane la lista que nos importa a nosotros que es la lista de los supermercados y de los remedios”

“Es la lista de Unidad Ciudadana que va a representarlos y fundamentalmente va aponerle un freno a tanto ajuste y tanto disparate”

“La salud pública se está desplomando. Han empeorado los índices de mortalidad infantil y de salud. No vamos a parar hasta que vengan a inaugurar el hospital de Garín”

“Parece mentira que anuncien un plan de cobertura de salud, que anuncien coberturas gratuitas que ya existen y que no inauguren 5 hospitales prácticamente terminados que atenderían a cientos de miles de bonaerenses”

“Hay que frenar el ajuste como pasó con el 2×1. La gente salió a la calle y las llenó de voluntad para decir que ´Nunca Más´ y que no iban a soportar eso. Los que habían hablado a favor tuvieron que dar marcha atrás porque hubo una unidad, que no era diciendo que yo soy de tal cosa o soy de tal otra, sino diciendo que yo no estoy de acuerdo con esto”

Cristina fue recibida en Maquinista Savio por el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana Laura Russo y el candidato a concejal Juan Carlos Toledo.