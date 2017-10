CRISTINA: “QUIEREN ESCLAVOS EN ARGENTINA, GENTE QUE TRABAJE POR DOS MANGOS”

La candidata a senadora nacional Cristina Kirchner inauguró una delegación local de SMATA junto al secretario de Interior de ese gremio, Héctor Chaparro, y el primer candidato a concejal de Unidad Ciudadana, Facundo Celasco.

“No queremos vivir en una Argentina donde el trabajo sea un privilegio sino un derecho que pueda ser ejercido por todos los ciudadanos y las ciudadanas”

“Puedo volver aquí junto a los trabajadores porque nunca les mentí, nunca les prometí nada que no pudiera cumplir”

“Hoy escuchaba en ese coloquio de IDEAS donde algunos terminan diciendo lo que verdaderamente quieren y piensan: pidieron que los dejen reducir las empresas. Que es que los dejen echar gente cuando se les cante. Eso es el modelo económico que promulgan”

“Un estado que debe representar a todos los ciudadanos y ciudadanos debe pararse frente a los que se creen dueños del país y del patrimonio de los argentinos.”

“Lo único que lograron en estos dieciocho meses fue tirar abajo todo lo bueno y empeorar las cosas que había que mejorar”

“Quiero convocar a los trabajadores, a todos los sindicatos, para que juntos en Unidad Ciudadana podamos enfrentar este proyecto que viene a quitar derechos”

“Necesitamos una Confederación General del Trabajo fuerte, unificada y sólida que vuelva a recuperar la iniciativa política, que no es ninguna iniciativa partidaria, sino que vuelvan los trabajadores y el trabajo a ocupar un lugar central”

“El leitmotiv vuelve a ser la famosa flexibilización laboral: eufemismos para no decir lo que realmente piensan. Salarios bajos, sin derechos a los trabajadores. Es lo mismo que cuando decían que la causa de la inflación era el consumo o la demanda agregada. No se animaban a decir que la causa eran los buenos salarios, el poder de consumo de la sociedad”.

“A los ortodoxos se les han quemado los libros porque no era el consumo ni la tasa de interés lo que generaba la inflación. Era la falta de regulación para controlar a los formadores de precios”.

“Quiero convocarlos y convocarlas a que juntos unamos nuestros esfuerzos en esta Unidad Ciudadana. Vayamos a hablar a los que todavía no saben qué votar, o votaron a otros sectores de la oposición, para decirles que es necesario unificar el voto opositor”

“El aumento de las tarifas es porque las empresas de los servicios públicos son de ellos y por eso saquean el bolsillo de los argentinos a través de tarifas impagables”

“Lo que tenemos que hacer es estar juntos frente a esto porque es muy difícil tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo”

“Reventar el aparto industrial de un país es definitivamente claudicar las esperanzas y el futuro de los argentinos”

“El blindaje mediático no va a poder con el tiempo. Más temprano para unos o más tarde para otros termina finalmente haciendo correr el telón, haciendo ver las marionetas y que se trata además de una muy mala obra de teatro la que estamos viviendo”

“Quiero convocarlos a profundizar la organización, invitarlos y convocarlos a convencer a otros ciudadanos porque tenemos la obligación de construir una alternativa política al modelo neoliberal”

“Tenemos que saber que tenemos que abrirnos todavía más para que otros argentinos que tal vez están alejados de nosotros o no les gustamos, sepan que acá no se trata de ser excluyentes o exclusivos, sino inteligentes, generosos y convocantes para construir una fuerza política que permita no volver a una persona, no volver a una organización determinada, sino que lo que tenemos que lograr es que vuelva el pueblo y la sociedad argentina a ser protagonista en la Casa Rosada”