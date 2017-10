CRISTINA: “TIENE QUE VOLVER LA VOZ DEL PUEBLO AL PARLAMENTO”

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana realizó una caravana en José C. Paz y encabezó un acto en el límite entre ese municipio y el de San Miguel, donde enfatizó “Necesitamos tener voces en el parlamento. Voces que se escuchen, voces que no se puedan comprar. Voces que no puedan ser calladas. Tiene que estar la voz de todos ustedes en el parlamento”.

“Estamos en esta tarde preciosa y en este 17 de octubre aquí en San Miguel y José C. Paz. Estar aquí, haber recorrido sus calles y sentir su cariño”.

“Jose C. Paz fue uno de los primeros distritos donde vine a contarles a todos ustedes que había un hombre en el sur que quería ser presidente de los argentinos para cambiarle la vida a la Patria y para que todos los argentinos pudieran vivir mejor y ser más felices”.

“Me estruja el corazón porque cada vez q veníamos a José C. Paz era para inaugurar viviendas, para poner agua o cloacas o para abrir esa maravillosa universidad de José C Paz de la que me siento tan orgullosa”.

“Cuando pude ver que mujeres que trabajaban por hora en casas podían llegar a tener un título de abogada dije “Cristina, te faltó mucho pero hiciste bastante para que la gente pudiera vivir bien”.

“Nunca le quitamos nada a nadie. Nunca le quitamos una jubilación, les dimos jubilaciones. Nunca les quitamos pensiones. Nunca les quitamos trabajo, al contrario, veníamos con él a inaugurar cosas y veíamos como la gente progresaba con el trabajo. Los argentinos necesitan volver a tener trabajo”.

“Si de algo me enorgullezco es que podemos pararnos en cualquier barrio, en cualquier lugar, junto a ustedes y mirarlos a los ojos. Podemos ir a las fábricas, oficinas, recorrer los comercios y preguntarles cuánto venden ahora y cuánto antes”.

“Podemos tener la certeza de que faltaron muchas cosas, ¡pero la pucha que hemos hecho en los años en que tuvimos el honor y la responsabilidad d conducir la Patria!”

“Vinimos a hacernos cargo de esta representación popular, a hacernos cargo de que numerosos sectores de nuestro pueblo están pidiendo que se frene este ajuste, que se ponga un límite a este endeudamiento, que se vuelva a dar trabajo y se termine con el endeudamiento. Estamos a tiempo de poner un límite. No permitamos que nos sigan endeudando por generaciones”.

“Lo que quiero, lo que persigo hoy es que mis nietos y los de ustedes tengan un país donde quedarse porque en el país que los vio nacer hay trabajo, estudio y progreso”.

“No es tanto después de todo. Qué menos después de todo: Trabajo, salud y educación”.

“Hay trueque por todos lados. Eotro día cuando un turista que estaba visitando la Argentina y me conoce quiso visitar un club de trueque. Me dijo que lo que más lo había impresionado fue que vio entre los objetos que estaban destinados al trueque un chupete. Y me dijo: ‘me impresionó ver el chupete’. Porque, ¿qué pasa cuando alguien tiene q poner arriba d una mesa d trueque un chupete? Y pasa que hoy por ejemplo en un barrio de Constitución un chupete te lo están cobrando ciento veinte mangos”.

“Antes podíamos soñar con los pibes en la universidad, en las vacaciones, en ir el fin de semana al cine y después a comer un cacho de pizza. Queremos también tener la dignidad de disfrutar con los pibes”

“Yo sé que además a otros no les alcanza para llegar a fin de mes aunque tengan trabajo”

“De estas cosas tenemos que volver a hablar los argentinos. De los precios de los alimentos, de los remedios, de las tarifas de luz, de gas, del aumento de la nafta”.

“Para esto necesitamos tener voces en el parlamento. Voces que se escuchen, voces que no se puedan comprar. Voces que no puedan ser calladas. Tiene que estar la voz d todos ustedes en el parlamento”.

“Estoy muy feliz de estar este 17 de octubre aquí. Y pedirle a cada uno de ustedes. 2,3, 4 personas que hayan votado a la oposición o que no hayan votado y convocarlo a votar Unidad Ciudadana”.

“Tenemos que volver a llenar las urnas de sueños, de esperanzas, de ilusiones, de voces y de Patria”

La caravana se desarrolló durante 20 cuadras estuvo acompañada por el candidato a senador Jorge Taiana, candidatos y candidatas locales y miles de vecinos y vecinas.