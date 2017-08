¿CUAL ES EL CRITERIO EN EL QUE SE BASA EL MUNICIPIO DE LANUS PARA DECIDIR A QUE VECINO SE LE HACE LA VEREDA NUEVA?

En varias oportunidades llegó esta pregunta a nuestra mesa de trabajo, ¿Cuál es el criterio que utilizan los funcionarios municipales para decidir a qué vecino y a cual no, se le hace la vereda con la plata de todos? Pero está vez, Alfredo, vecino de Lanús centro, decidió ir más lejos y al no obtener respuesta, asegura que accionará judicialmente si no hay un criterio lógico para decidir a quién se favorece a la hora de decidir a quién se le hace la vereda.

Alfredo, vecino de Lanús centro se pregunta: “Hola, soy vecino de Lanús y mi casa queda en Aristóbulo el Valle de Lanús Oeste. Estoy impactado muy positivamente por la cantidad y variedad de obras que se están ejecutando y reconozco una gestión importantísima que está llevando adelante la actual administración. El motivo del presente comentario es hacer una consulta y la consiguiente queja. Se está ejecutando la “Reparación de Veredas” de la calle Del Valle Iberlucea, pero en el caso que me ocupa veo con sorpresa y bronca que la misma se extiende irregularmente y con distintas longitudes sobre Aristóbulo y quiero saber cuál es el racional aplicado para esa diferencia ya que pareciera favorecer a algunos vecinos (y amigos) en detrimento de otros. Si la “Reparación…” se limitara a las ochavas obviamente yo no estaría generando esta reflexión y queja. He cursado una nota (vía Internet) al Secretario de Desarrollo Urbano, Sr. Carlos Silva dado que las respuestas dadas “en obra” son erráticas y en algunos casos absurdos, desprovistos de todo principio tanto de obra como de la lógica de tratamiento igualitario a los Contribuyentes. Espero la respuesta hasta el viernes próximo. (120 hs. de remitida) y de no llegar la misma recurriré por la vía legal que corresponda. Finalizó Alfredo, vecino de Lanús.