DARIO DIAZ PEREZ: “A GRINDETTI NO LE ALCANZÓ CON LAS OBRAS, HOY LA GENTE NO LLEGA A FIN DE MES”

El senador Darío Díaz Pérez, conversó con Lanús Noticias sobre los resultados de las PASO en la provincia y particularmente en Lanús, además analizó la gestión del oficialismo, la crisis en el sistema de salud y el camino a octubre.

Consultado sobre el resultado de la PASO en la provincia como en Lanús, opinó: “El resultado ha sido muy importante como aporte a la provincia de Buenos Aires y también a Lanús, después de haber perdido en las elecciones anteriores y luego de ver la semejante cantidad de obras que desde el gobierno nacional pusieron en Lanús para retener el distrito, hacía suponer a muchos que Grindetti iba a ganar por una gran diferencia, sin embargo Cristina mantuvo el triunfo y nuestra lista de concejales perdió apenas por un punto y medio”

“A Grindetti no le alcanzó con las obras, hoy la gente no tiene plata, no llega a fin de mes y esto demuestra que la mayoría del pueblo del conurbano tiene una manifiesta oposición al gobierno nacional y a su política de ajuste”

En la misma línea agregó: “Con los aportes del tesoro nacional se beneficia solamente a los municipios amigos del presidente, pero la gente lo sabe y el problema lo tiene puertas adentro, para comer, para vestirse y para poder pagar los servicios”, subrayó el senador.

En referencia a las elecciones de octubre, manifestó: “Siguiendo la lógica de cómo está la economía en el país y teniendo en cuenta los problemas de la gente, nosotros estamos muy optimistas, creemos que va a ser un voto a voto y hay que seguir hablando con los vecinos todos los días, para que juntos paremos este desangre del bolsillo de la gente que se está llevando adelante desde el gobierno nacional” y agregó: “Porque esos datos que el oficialismo presenta y donde dice que está creciendo la economía son mentirosos, deben estar hablando de la economía de los amigos y familiares que se encuentran en el gobierno nacional”, remarcó el ex intendente de Lanús.

Como presidente de la comisión de salud en el senado bonaerense, se le preguntó sobre la falta de vacunas en la provincia y en particular en Lanús y contestó: “Casualmente presenté un proyecto en el senado para que la gobernadora nos explicite que está pasando con la falta de vacunas, en Lanús, en Florencia Varela, Avellaneda, Lomas De Zamora y en otros muchos lugares, esto es muy grave. Si fue por falta de previsión también es grave por la falta de capacidad para planificar y si fue porque calcularon mal los presupuestos vamos a realizar una acusación porque sub ejecutaron las partidas de salud y, además tenemos datos que aseguran que en el nuevo presupuesto pretenden bajar tres puntos más las partidas”.

“La situación en el área de salud tiende a ser dramática, los hospitales están en crisis, las obras que la gobernadora anuncia no existen en la magnitud que ella las presenta y el problema más grave lo tenemos con el recurso humano, tecnológico y farmacológico. Los médicos prefieren trabajar en el ámbito privado porque desde el estado provincial se está desentendiendo la problemática del salario, hay guardias en algunos hospitales y salitas municipales con muchísima concurrencia, con un solo médico, el sistema de salud es un desastre.”, sentenció.

Para finalizar opinó sobre el caso Santiago Maldonado y expresó: “Siento un grandísimo dolor porque el Estado está comprometido, la gendarmería tendrá que hacer su purga interna y en esto el presidente tiene la responsabilidad de hacer esa limpieza. Creo que la ministra tiene que renunciar por haber falseado la información o hablar sin saber, lo cual es muy grave para un funcionario”, finalizó el senador Díaz Pérez.