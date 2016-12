DARIO DIAZ PEREZ: “EL FRENTE PARA LA VICTORIA-PJ EN 2017 VA A GANAR EN LA MAYORIA DE LOS MUNICIPIOS, INCLUSIVE EN LANUS”

En una entrevista con LANUS NOTICIAS, el senador Darío Díaz Perez analizó el momento político, económico y social que vive el país, opinó sobre la gestión del intendente de Lanús, sobre la inseguridad y aventuró un triunfo del espacio FPV-PJ en 2017.

INSEGURIDAD

“En cualquier análisis sociológico, político queda en evidencia que la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de la gente y Lanús es un reflejo de ese reclamo, pero además aparece como evidente en este año que hay un gobierno que está muy protegido por los grandes medios de comunicación, que tratan de tapar lo que está pasando. La situación está mucho más grave, crecieron los robos, hurtos, secuestros y asesinatos, la cantidad de muertes en Lanús, aunque sea triste recordarlo, durante mis ocho años de gestión fueron 45 y ahora en los primeros 11 meses ya hubo 31 muertes en situación de inseguridad, incluido policías, producto de la creciente violencia” al tiempo que dijo: “Por más que traigan policías y gendarmes, si van a estar concentrados en el centro de Lanús y no profundizan la presencia en los barrios de una manera más activa, están generando una olla de presión que puede estallar en cualquier momento. Se percibe en la gente un gran desamparo con respecto a este tema y te aseguro que desde nuestro lugar todo el tiempo estamos queriendo colaborar, que es lo que me hubiese gustado que ellos hubieran hecho conmigo, pero agitaron y hoy está mucho peor la situación”, sentenció el ex intendente.

SITUACIÓN ECONOMICA

“La situación económica está empeorando rápidamente y también hay un encubrimiento de los grandes medios que lo tapan permanentemente. El programa económico ha fracasado en todo el mundo, funcionó solamente en los países centrales, no en los periféricos con dependencias comerciales como es el nuestro, pero insisten en un programa que está caduco y ya sabemos como termina, como paso en el 2000 o 2001” y agregó: “Como Lanús no es ajeno al país, acá se vive la misma situación, pobreza y desocupación, la gente te lo dice cuando caminas los barrios y si bien lo sufren más los barrios humildes, también hay descontento en la clase media” y continuo diciendo: “En febrero o marzo se va a sentir más el terrible ajuste, porque va a quedar consolidado el tarifazo además de los nuevos aumentos que aprobaron y, todo eso se va carcomiendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Este gobierno desatiende el poder de compra de la gente y en el caso concreto de Lanús, abandonaron las políticas de protección a los sectores mas postergados” y agregó para concluir: “En Lanús hay comedores a los que les avisaron que en enero no va a ver ayuda porque están de vacaciones, me parece que están alentando un conflicto social que eso si es un problema y no hay nada que indique que esto vaya a mejorar”, puntualizó el senador.

FUENTES DE TRABAJO

“Están destruyendo a las Pymes sabiendo que condensan el 70% de mano de obra, estamos volviendo a la etapa pre industrial del 2000. Yo llevé al senado a los representantes de las Pymes de la provincia de Bs. As. y la verdad que el informe que presentaron era lapidario y preocupante, además de ser un llamado de atención a las autoridades nacionales para que busquen la forma de ayudar a las pequeñas empresas, que ahí están empleados la mayoría de los trabajadores; Pero para ellos la desocupación no es una variable que les preocupe”, lamentó.

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2017

“No tengo dudas que el espacio FVP-PJ va a ganar en la mayoría de los municipios en las próximas elecciones, del conurbano, del interior y a nivel nacional, por la necesidad de recuperar la dignidad de los trabajadores. La gente es la que nos dice únanse, porque tenemos que parar el desastre que está haciendo este gobierno”, finalizó Darío Díaz Perez.