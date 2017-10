DARIO DIAZ PEREZ: “EL PLAN DEL GOBIERNO ES NATURALIZAR LA POBREZA Y EL NUESTRO QUE EL TRABAJADOR TENGA MEMORIA”

En una charla con Lanús Noticias, el senador Dario Díaz Pérez, analizó la situación económica de los argentinos y especialmente la de los trabajadores, también habló de la restructuración del peronismo y manifestó:

“El plan de este gobierno es naturalizar la pobreza, ese es el nudo del proyecto político del macrismo, ellos creen que los asalariados no tienen derechos a beneficios y plantean un modelo de sociedad donde se noten muy fuertemente las diferencias entre clases sociales y nuestro plan es que la gente tenga memoria, que no se olvide cuanto les rendía un sueldo antes y cuanto les rinde ahora” y en la misma línea agregó: “Para llevar adelante sus políticas de ajustes el gobierno nacional está haciendo muchísimo para atemorizar a la población, con distintas iniciativas intimidatorias, como en los rubros gremiales, judiciales y comunicacionales, pero a pesar de todo tenemos esperanza que el pueblo no se deje amedrentar. El único impedimento que tiene ese proyecto y que nos trae esperanzas, es lo que está en la memoria colectiva de los trabajadores y de los sectores más pobres”, puntualizó Díaz Pérez.

En otro orden habló del día después de las elecciones, sobre una posible reestructuración del peronismo y contestó: “Creo que naturalmente se va a dar, por un lado porque esta elección que estamos presenciando presentó distintas variantes de peronismo. Si bien por supuesto el cuerpo central está en Unidad Ciudadana, que es donde está el partido justicialista real, tenemos que reconocer que por fuera de nuestro frente político hay otros compañeros.“ Al tiempo que agregó: “Creo que hay que abrir de verdad la posibilidad de concursar, que implica competir en ideas y propuestas y, ver cuál es el modelo organizativo y político que tiene que tener en este momento el pueblo que siempre eligió al peronismo”.

Para finalizar agregó: “Pero que no crean que el péndulo va a girar hacia la derecha como están esperando algunos dirigentes, ese sería el fracaso del peronismo, siempre se va a mantener progresista y fiel a sus principios, a nosotros no nos dicta normas ninguna embajada extranjera”, sentenció el ex intendente de Lanús.