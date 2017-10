DARIO DIAZ PEREZ: “ESTA VEZ MACRI NO MINTIO, RECONOCIO QUE VA A PERJUDICAR A LOS TRABAJADORES”

En una entrevista con Lanús Noticias, el senador Díaz Pérez calificó los anuncios del presidente Macri como perjudiciales para los trabajadores, además analizó el resultado electoral y habló del futuro del peronismo y de la continuidad de la ex presidenta.

En referencia al plan de reformas que el presidente Mauricio Macri anuncio desde el Centro Cultural Kirchner, manifestó: “Escuche atentamente todo lo que dijo y reconozco que tiene su lado positivo y es que Macri por primera vez no mintió en un acto político, no dijo que no iban a devaluar, no dijo que no iban a modificar la situación de los jubilados, sino que lo reconoció. Habló de las cajas provinciales, por lo que ya están todos los empleados del sector con ciertas preocupaciones, porque queda claro que van a atentar contra el IPS (Instituto de Previsión Social) de la provincia y, además aclaró que iba a hacer un ajuste muy fuerte en la administración pública, entre otros temas” y en la misma línea agregó: “Aclaró que iba a complicarle la vida a los trabajadores, con el cuento de que quiere terminar con la mafia de los juicios. Por lo tanto creo que blanqueo su pensamiento neoliberal, y con el argumento de que quiere atacar la pobreza busca lograr la naturalización de los salarios miserables, tal como lo venimos diciendo desde hace tiempo”, disparó Dario Díaz Pérez.

En otro orden de cosas opinó sobre los resultados de las últimas elecciones legislativas en el distrito y dijo: “A nivel local fue una excelente elección para Unidad Ciudadana, sacamos muchos más votos que en las PASO, con un resultado que se equipara al del oficialismo, ambos partidos lograron incorporar cinco concejales y lo hemos conseguido en el marco de una situación muy difícil, sabiendo que Macri decidió que Lanús fuera el sostén del Pro, poniendo muchísimos millones de pesos en obras públicas; por lo que creo que la inversión de dinero que hicieron en Lanús no justificó los votos que sacó cambiemos” y agregó: “ Y del resultado general se puede decir lo mismo, Cristina con los ataques constante que ha recibido, con las injurias permanentes de los medios de comunicación concentrados y de la misma justicia, todos juntos negando la terrible corrupción “legalizada” de este gobierno, sacó una importantísima cantidad de votos, lo que nos posiciona muy bien para el 2019, sea Cristina candidata a presidente o no lo sea”, subrayó.

Para finalizar se le preguntó si Cristina estaba incluida en una reestructuración del peronismo y respondió: “Es imposible negar el impacto y la trascendencia que tiene Cristina como dirigente nacional, representa un fragmento muy importante del peronismo, Cristina ha hecho en su gestión un peronismo explícito y así lo sigue expresando en sus posiciones políticas y creo que el peronismo no puede darse el lujo de dejar de lado a una dirigente de la talla de la ex presidenta”, finalizó.