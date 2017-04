DARIO DIAZ PEREZ: “HOY LOS MUNICIPALES DE LANUS QUEDARON POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA”

En vísperas de conmemorarse el día del trabajador el ex intendente de Lanús y actual senador de la provincia de Buenos Aires, conversó con Lanús Noticias y, entre otros temas cuestionó el 20% de aumento por decreto y en cuatro cuotas, que Grindetti otorgó a los municipales de Lanús: “Hoy los empleados municipales de Lanús quedaron por debajo de la línea de pobreza y, no me digan que no se podía dar un aumento más acorde con la inflación, fíjate Avellaneda, Lomas de Zamora o La Matanza, por citar algunos ejemplos”, comparó el presidente del partido justicialista de Lanús.

Al preguntarle si el plenario que días atrás se realizó en la sede del PJ Lanús, donde lo acompañaron Daniel Scioli, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi, entre otras reconocidas personalidades del mundo de la política, podía tomarse como un mensaje de unidad respondió: “Por supuesto que sí, casi la totalidad del movimiento peronista, Frente para la Victoria, el partido Justicialista y otras organizaciones estaban representadas, te diría que la mayoría absoluta de los sectores, un 95%” y continuo diciendo: “Por lo que es un gesto de unidad muy fuerte para adentro y también para afuera, que demostró una gestualidad de toda la dirigencia política; vinieron compañeros que en otro momento parecían más distanciados y tiene que ver con una posición nacional lo que se definía ahí. Estamos muy esperanzados de lograr lista de unidad a nivel nacional aunque pareciera que es un poco más difícil a nivel local, pero creo que el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires va a tener una mirada cuidadosa, donde se va a entender que no puede haber una interna donde se presenten muchas listas, porque sería de una descomposición política muy perjudicial”, sentenció Díaz Perez.

Respecto a si las puertas seguían abiertas para aquellos que todavía no se acercaron a dialogar o en algún momento decidieron tomar por otro sendero, dijo: “Por supuesto que sí, el único condicionamiento que estamos poniendo de común acuerdo, es en primer lugar el respeto profundo a nuestra ex presidenta Cristina, segundo el respeto profundo a las estructuras partidarias y a las decisiones que tome la estructura, que en este momento es apuntar a la unidad y vamos a trabajar siempre para eso, sin olvidarnos que el fracaso destructivo del gobierno nacional necesita una actitud más inclusiva reclamando siempre lo que le está pasando a los diferentes sectores del pueblo argentino ”.

Sobre qué pensaba que iba a buscar la gente en las próximas elecciones legislativas, manifestó: “Creo que va a buscar una estructura política con la que se sienta identificado para solucionar los problemas que atraviesan todos los días, con la que pueda encontrar una manera de pararle la mano a una política nacional que olvidó a los jubilados, a los sectores más pobres con el disparo del costo de la canasta alimentaria que dejó a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, un triste ejemplo con los municipales de Lanús que no estaban y hoy están bajo la línea de pobreza, al igual que los docentes entre otros sectores” al tiempo que dijo: “Por lo que creo que el pueblo argentino va a buscar a alguien que le ponga un freno a esta terrible política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional”, remarcó el presidente del partido justicialista de Lanús.

En respuesta a si creía que después de las elecciones se iban a profundizar las políticas de ajustes, contestó: “Por supuesto, van a realizar un ajuste mucho más brutal, ya lo tienen programado, principalmente en cuanto a los costos de cada uno de los servicios, van a disparar el dólar, van a disparar tremendamente el costo de la canasta familiar, pero todo esto ya está a la vista, lo van a llevar adelante quitando los pocos subsidios que quedan y para el pueblo argentino va a ser terrible” y agregó para finalizar: “No es para asustar, esto lo dijimos antes y nos respondieron que era la campaña del miedo y pasó, ahora lo estamos diciendo nuevamente y el ajuste que viene va a ser más brutal que el que estamos viviendo”, finalizó el ex intendente de Lanús.