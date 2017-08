DENUNCIAN ESTADO DE ABANDONO EN ESCUELA SECUNDARIA DE LANUS

Padres de alumnos del anexo de la escuela Nº16, que funciona en la calle Ramos Nº 64, a solo unas cuadras de la municipalidad, denuncian que el establecimiento se encuentra en estado deplorable.

“Los chicos no tienen agua potable ni baños, tienen que utilizar los baños de una escuela primaria que se encuentra en el edificio aledaño; los baños fueron clausurados por la municipalidad por peligro de derrumbe y avisaron al colegio que ellos no pueden hacer nada” y continuó: “El estado de la escuela en un desastre en general, como pueden ver en las fotografías que les envío. Hasta el momento no hay respuesta de ninguna autoridad y se viene reclamando desde hace mucho tiempo”, manifestó una mamá a LANUS NOTICIAS.