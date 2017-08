DESAFECTARON A OTROS SIETE COMISARIOS GENERALES DE LA BONAERENSE POR EL CASO DE LOS SOBRES CON DINERO EN UNA SECCIONAL

Siete comisarios de la Policía bonaerense fueron desafectados de la fuerza al considerarlos con “responsabilidad objetiva en el sistema de recaudación ilegal” en la causa en la que se investiga el hallazgo de 36 sobres con dinero en abril del año pasado, en la sede de la Jefatura Departamental de La Plata, confirmaron fuentes oficiales.

Se trata de una decisión adoptada por la Auditoria General de Asuntos Internos y que afectó a los comisarios Ricardo Palominos, Carlos Prieto, Raúl Mosca y Juan Verón, titulares de las comisarías Segunda, Octava, Undécima de la Decimocuarta de La Plata.

Además, Carlos Volpintesta, Marcelo Larrauri y Gastón Aizcorbe, quienes se desempeñaban como jefes de turno en la Departamental La Plata, la seccional Quinta y en la Primera de Berisso, respectivamente.

La decisión es solamente administrativa, ya que los siete comisarios no fueron imputados en la causa penal que investiga la supuesta recaudación ilegal, la cual ya fue elevada a juicio oral el pasado 11 de julio, ya que las pruebas caligráficas a las que fueron sometidos resultaron negativas.

Sin embargo, para el área de seguridad que investiga irregularidades en la fuerza policial, los envoltorios que contenían los 153.700 pesos hallados en la Departamental de La Plata, provenían de las comisarías conducidas por los ahora sancionados.

“A pesar de que no se pudo comprobar quién metió el dinero en los sobres y luego escribió el destino y el remitente, sí es claro que hay responsabilidad objetiva de los titulares de esas dependencias en el sistema de recaudación ilegal”, explicó una fuente del organismo de seguridad con acceso a la pesquisa.

La investigación se inició el 1 de abril de 2016, cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas.

A partir de allí, se realizó un procedimiento solicitado por el fiscal penal Marcelo Martini en la Departamental ubicada en la calle 12 entre 60 y 61 de La Plata, donde se secuestraron los sobres y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían.

En la causa, están imputados y detenidos el ex titular de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle, Ariel Huck.

También los ex comisarios Sebastián Cuenca (de la 3ra. de Los Hornos), Raúl Frare (de la 12da. de Villa Elisa), Sebastián Velázquez (de la 2da. de Barrio Norte) y Julio Sáenz (de la 6ta. de Tolosa).

Además está imputado el ex comisario Juan Retamozzo (de la 4ta) pero nunca fue detenido, y también estuvo preso el ex comisario Federico Máximo Jurado (de la 16ta.) pero fue hallado muerto en enero último en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria Nueve de la capital bonaerense.

El 11 de julio pasado, la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia elevó la causa a juicio oral y acusó a los ex jefes policiales por el delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)” mientras que María de los Ángeles Ramírez, una oficial que se desempeñaba como administrativa en la Departamental, fue acusada de “encubrimiento agravado”.