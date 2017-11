DESBARRANCO CARRIO: TRATO DE ESTUPIDOS A LOS OPOSITORES Y SE CAYO LA SESION

La diputada oficialista Elisa Carrió volvió a desbarrancar en el recinto de la Cámara baja, que derivó en el repudio de la oposición y, posteriormente, la sesión se cayó.

El episodio se produjo durante un acalorado debate por la modificación del régimen legal que regula la donación de alimentos.

La iniciativa en cuestión propone crear un régimen destinado a “satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable”, modificando el artículo 9 de la Ley 25.989 de régimen especial para la donación de alimentos, de modo tal que “el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse con ellas o por el riesgo de las mismas, salvo que se tratare de hechos u omisiones que degeneren en delitos de derecho criminal”.

A medida que subía la temperatura de la discusión, el diputado de Libres del Sur, Federico Masso, apuntó contra el rol de las empresas al plantear: “¿Qué alimentos van a donar estas empresas? ¿Donarán pollos, carnes o sólo donarán lo que donan siempre? Lo único que nos dieron son hidratos de carbono”.

De inmediante, Carrió enfureció, y aclaró que “no estamos privatizando la cuestión alimentaria; ahora si a alguien le sobra, ¿por qué no puede donar?”

Para luego despotricar: “Hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa”.

“Estoy harta de progresismo estúpido ¿Qué quieren? ¿Que se mueran de hambre? Déjenme de joder”, completó.

Las encendidas palabras de la líder de la Coalición Cívica provocaron el enérgico repudio de la oposición.

“Cuando Carrió me dijo estúpido, no me insulta a mí, insulta el trabajo cerca de los tucumanos, a un respeto básico a la persona. Es una vergüenza”, contrarrestó Masso.

Acto seguido, cuestionó la “soberbia de de creer que los votos le dan permiso para cualquier cosa”, y remató: “Siento vergüenza ajena y pena por Carrió”.

En el igual tenor se expresó la legisladora Graciela Cousinet, también de Libres del Sur: “Carrió me trató de estúpida porque no pensaba igual que ella. Toda la oposición se levantó y dejó sin quórum en repudio”, resumió.

Sin acuerdo en el recinto, el texto volverá a comisión. (ANDigital)