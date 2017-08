DESPIDOS EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE: ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE

Tras varias horas de permanencia pacífica en el edificio, las autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación recibieron a ATE Capital y acordaron evaluar el desempeño de cada uno de los 13 trabajadores despedidos sin justificación para que sean reincorporados. “Estamos obligados a defender hasta el último compañero y lo vamos a hacer con la fuerza de todos los organismos”, advirtió Hugo Bellón, Secretario de Organización de ATE Capital, desde las puertas del Ministerio.

Los 13 trabajadores fueron despedidos este lunes sin motivo alguno y como parte de un ajuste mayor en el Ministerio que dejaría en la calle a más de 100 familias. Es por eso que ATE Capital se movilizó hoy al Ministerio de Ambiente en forma pacífica para denunciar que los despidos son “arbitrarios e injustificados” y exigir la reincorporación de los mismos. Ante la ausencia del ministro Sergio Bergman, que no se hizo presente en el edificio, los directivos del sindicato fueron recibidos por funcionarios del Ministerio luego de horas de permanencia pacífica en el edificio. Allí asumieron el compromiso de mantener una instancia de diálogo y evaluar “caso por caso” la situación de los 13 trabajadores despedidos para que sean reincorporados.

“Los despidos son arbitrarios e injustificados dado que no hay causas laborales que ameriten una desvinculación. Son profesionales y administrativos que trabajan hace entre 8 y 14 años y cumplen con sus horarios. No hay motivo para despedirlos”, enfatizó Edith Ibáñez, Delegada General del sector. Además, señaló que el argumento de la “dotación óptima” para reducir personal es una mentira: “Ellos contrataron desde que asumieron más de 100 personas, así que no es que sobren trabajadores. Eliminan funciones necesarias del Ministerio para incorporar gente con las prioridades de la gestión”, explicó.

Por su parte, Hugo Bellón, Secretario de Organización presente en el Ministerio, exigió la reincorporación inmediata de las y los trabajadores despedidos y destacó que “desde ATE Capital estamos obligados a defender hasta el último compañero y lo vamos a hacer con la fuerza de todos los organismos”. Trabajadores de distintas Juntas Internas y Sectores de la Administración Pública nacional y de la Ciudad de Buenos Aires participaron de la protesta.