DIAZ PEREZ: “EN MI GESTION JUNTO AL GOBIERNO NACIONAL SE PRIORIZABA LA INCLUSION SOCIAL, AHORA SOLO ALGUNAS OBRAS”

En una entrevista con Lanús Noticias, el senador y ex intendente de Lanús Dario Díaz Pérez, analizó el rumbo político y económico en tiempos de Macri, también opinó de la gestión de la gobernadora Eugenia Vidal y el actual intendente local, Nestor Grindetti.

En cuanto a las decisiones políticas nacionales que van marcando el rumbo del país, manifestó: “Estamos transcurriendo por una situación muy grave para Argentina, no solo por lo que vimos hasta ahora sino por lo que queda por delante, creo que lo impone el FMI va a generar un escenario peor que el actual que nunca se había visto, una serie de ajustes terribles reconocidos por el mismo gobierno. Estos meses hasta llegar a fin de año van a ser los perores, recesión y ajustes inéditos lo que nos lleva a pensar que vamos a vivir en un país muchos más pobre y con situaciones de mayor desocupación” y agregó: “Porque el objetivo es ajustar el actual presupuesto y seguramente van a presionar en las cámaras para achicar muy fuerte los presupuestos del año 2019 lo que va a traer a consecuencia una muy alta desocupación y niveles de pobreza impensables, se viene lo peor”, subrayó Díaz Pérez.

En la misma línea opinó que el presidente Macri intenta ocultar la pobreza apañado por algunos medios nacionales que colaboran con ese ocultamiento y señaló: “Se van a vivir situaciones explosivas no gratas, porque la gente soporta hasta donde puede y durante un tiempo, pero el aumento en los alimentos, la disparatada suba de tarifas, el aumento de alquileres y expensas, entre otras cosas, colaboraron para una descomposición a pasos agigantados de los ingresos de la clase media que ya no puede soportarlo”, señaló.

Sobre la gestión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal dijo: “Es lo mismo que está ocurriendo a nivel nacional, absolutamente falsa, no existe, no hay nada. Los hospitales están en crisis y denunciados por los gremios, hay ausencia absoluta de profesionales y mucho más de especialistas, pintaron unas 30 guardias, pero adentro no hay médicos y algo muy parecido pasa en las escuelas. Es complejísima la situación que provocó en todos los empleados de la provincia de Buenos Aires y en todos sus rubros, porque si creían que iban a cerrar una paritaria que no llega ni al 15%, me parece que van a seguir presenciando situaciones muy graves”, remató Díaz Pérez.

En el mismo orden se le preguntó sobre la gestión del intendente Nestor Grindetti y respondió: “En mi gestión como intendente se priorizaba, junto al gobierno nacional, la inclusión social, hoy solo se ocupan de realizar algunas obras”

Y consultado sobre el pedido de informes que presentaron dos concejales de su espacio, sobre un gasto que realizó el municipio de Lanús en un campeonato de Play que asciende a unos $500.000, dijo: “Creo que lo chocante es que cuando se están reclamando mejoras en los servicios básicos municipales se observe que hay un gasto en algo que no aparece ni como urgente ni como emergencia, más allá de lo importante que son estas competencias, me parece que era innecesario, no es el momento”, sentenció.

Además, se mostró molesto con la intención de remover la escultura El Malevo De Fierro y Tango De Acero, a la bajada de puente Alsina y opinó: “Me parece un mal gesto, hasta simbólicamente incorrecto, dicen que simboliza a un delincuente de otra época, lo cual es totalmente errado. Primero que es el desarrollo de un escultor muy importante de Lanús y segundo que no expresa a alguien en particular como manifiesta un diario regional, sino que recrea la historia de los cuchilleros del conurbano, entre los que Borges fue uno de los principales relatores. Simboliza a una pareja bailando tango con mucho arraigo en la historia bonaerense y de Lanús, el que ve otra cosa debe tener la intención de borrar la historia cultural de Valentín Alsina”.

Para finalizar habló de la unidad peronista en el distrito y negó estar apoyando o instalando a un candidato para la intendencia de Lanús en las próximas elecciones: “Por suerte creo que hay madurez en la dirigencia política del peronismo y todos entendemos que primero tenemos que construir las bases para que se genere una estructura de unidad arrimando a todos los sectores, el que no entiende eso es un irresponsable.” Y agregó: “Me parece que hay iniciativas muy buenas, hay distintos dirigentes y organizaciones que han planteado buscar cómo generar espacios comunes entre todos, inclusive con sectores que no estuvieron con nosotros en la última elección, desde organizaciones y movimientos sociales, con partidos de centro izquierda, inclusive sectores del Frente Renovador que tienen espacio de dialogo. Estamos construyendo todavía y buscando que, por medio de elecciones internas, Paso, se pueda encontrar un candidato que logre el consenso de todos”, finalizó el senador Díaz Pérez.