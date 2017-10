DÍAZ PÉREZ EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN ANTE SITUACIONES CRÍTICAS QUE HACEN A LA SALUD DE NUESTROS ABUELOS ATENDIDOS POR PAMI Y LOS ENFERMOS DE TUBERCULOSIS

El senador del bloque del FPV PJ y presidente de la Comisión de Salud puso de manifiesto su preocupación mediante sendos proyectos aprobados en la última sesión legislativa.

El primero de ellos es con referencia al cese de la atención de las farmacias de todo el país a los afiliados del P.A.M.I. basándose en que La Confederación Farmacéutica Argentina, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, emitieron un comunicado por el cual manifestaron haberse reunido con el Director Ejecutivo del PAMI, sin obtener una respuesta positiva a las propuestas y reclamos para obtener un convenio sustentable sanitariamente, sostenible económicamente para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los afiliados. Sumado a una deuda de más de dos mil millones de pesos, decidieron el corte de atención a los beneficiarios del PAMI a partir de la cero hora del 21 de diciembre.Estas entidades denunciaron que las autoridades no están dispuestas a realizar ningún cambio en el actual modelo de prestación de medicamentos, salvo la intención de reducir de manera sostenida la cobertura del 100 % que alcanza a la gran mayoría de sus afiliados, lo cual plantea un escenario que no hace más que asegurar la continuidad de una situación crítica que las farmacias ya no pueden seguir sosteniendo a riesgo de su propia subsistencia.

En el mismo sentido Díaz Pérez expresó su preocupación por la decisión del PAMI, ya que a través de la disposición conjunta 0005- 17, estableció que dejará de entregar medicamentos en forma gratuita a aquellos afiliados que cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos, es decir 8491,7 pesos mensuales, excluyendo también a los que tengan un vehículo con una antigüedad menor de 10 años o los que tengan cobertura de salud por alguna empresa de medicina pre paga o los que tengan más de una propiedad.

Al respecto el Legislador bonaerense dijo: “Con esta decisión, el gobierno le ha quitado un derecho adquirido al afiliado que ha hecho durante toda su vida laboral aportes previsionales y como jubilado se le retiene para el PAMI un porcentaje de su sueldo, además de poner en riesgo su salud y seguridad social. Este beneficio alcanzaba a 1,6 millones de afiliados, cuya gran mayoría cobra sólo más de 8.500 pesos. El organismo reconoce que dicho recorte representa un ahorro de 1.600 millones de pesos anuales y esta decisión se da en un contexto de quite de retenciones al agro, la minería y recientemente también a las petroleras”, aseguró Díaz Pérez, Presidente de la Comisión de Salud del Senado.

FALTA DE MEDICAMNETOS PARA LOS ENFERMOS DE TUBERCULOSIS

También el Senador expresó su preocupación mediante la presentación de un proyecto que fue aprobado, dado que la Sociedad Argentina de Infectología denunció la falta, en los Centros de Salud, de medicamentos utilizados en el tratamiento de la Tuberculosis, como la pirazinamida durante gran parte del corriente año, agregándose recientemente la falta de isoniazida y rifampicina. Estas tres drogas son de primera línea para la terapéutica de la enfermedad. De la misma manera se pronunció el Instituto de Tisioneumonología Raúl F. Vaccarezza de la UBA por faltantes de drogas inyectables como estreptomicina y kanamicina.

“La provincia de Buenos Aires concentra alrededor del cincuenta por ciento de los casos diagnosticados del país.La interrupción de los tratamientos además de ocasionar un grave perjuicio a la salud de los pacientes y continuar siendo fuente de contagio y provocar más casos, también favorece la aparición de casos multirresistentes.A esto se agrega, como fue oportunamente denunciado, la falta de drogas utilizadas para el tratamiento de Vih/Sida, lo cual desencadenó además la renuncia del anterior Director Nacional de Sida y la denuncia de distintas organizaciones y sociedades científicas que se ocupan del abordaje de esta enfermedad”, aseguró el senador Díaz Pérez.