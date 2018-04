DIAZ PEREZ: “MUCHA GENTE QUE VOTÓ POR MACRI HOY ESTÁ ARREPENTIDA Y ESTÁ VOLVIENDO AL PERONISMO”

El senador y presidente del partido justicialista de Lanús, Dario Díaz Pérez, analizó con Lanús Noticias la intervención al PJ nacional y el rumbo de la gestión de Cambiemos, tanto a nivel nacional como local. Además opinó sobre los rumores que lo involucran en supuestos apoyos a futuros candidatos de su espacio para recuperar Lanús en 2019 y, respondió también, sobre su futuro político, entre otros temas de actualidad.

Sobre la intervención judicial al partido justicialista nacional, manifestó: “En estos días me tocó participar del consejo nacional acompañando a gobernadores y jefes territoriales y analizado juntos el fallo de la jueza, la verdad que se llegó a la conclusión de que es una mera decisión política para interferir en el partido más grande y opositor que tiene Argentina” y agregó: “Y cuando, además, uno ve que proponen como interventor a Barrionuevo, hombre que nunca llegó por los votos, te das cuenta que la principal intención es la de complicar al único partido que tiene todas las posibilidades de ganarle a Macri en 2019”, sentenció.

También opinó sobre la gestión de Macri y disparó. “La situación de Argentina es terrible, estamos muy mal y creo que lo peor está por venir. Este modelo económico y político está demostrado que fue un fracaso en todo el mundo y, sobre todo en un país del tercer mundo como somos nosotros, en el que no tenemos una autonomía y soberanía económica” al tiempo que agregó: “Se está armando una bomba explosiva gigante con el tema del endeudamiento y se viene lo más grave, que es pagarlo, lo van a querer hacer con el sudor, la postergación y el fracaso de un montón de trabajadores, se va a pagar aumentando la pobreza de los sectores asalariados que ya se encuentran en una situación desesperante. Vamos camino a ese desastre”, se lamentó Díaz Pérez.

En el mismo orden se le pidió una opinión sobre la gestión del intendente de Cambiemos, Néstor Grindetti y dijo: “Creo que en la última elección sufrió un traspié, porque no fue es un resultado acorde a la cantidad de inversión que hubo en el distrito. Hay que reconocer que hubo mucha obra y como vecino no me parece mal para nada, pero el problema es el proyecto económico nacional que es al cual el pertenece y ese proyecto político no sabe que lo más grave está sucediendo de las puertas de las casa para adentro, fundamentalmente en las heladeras de los argentinos, y se van a ir dando cuenta que no alcanza sólo con obras”, puntualizó.

En otra línea se lo consultó por las críticas que lanzó sobre su gestión el ex ministro de justicia Kirchnerista, Julián Álvarez en el portal Lanús Hoy y respondió: “En principio yo prefiero que hablemos del adversario en común que tenemos todos, yo trabajo para eso, no para hablar mal de otro compañero con el que estamos en el mismo equipo, por lo que no presto atención a esas cosas. Aquí tenemos que sumarnos todos contra este modelo que se ha constituido y consolidado en la Argentina y no perder el tiempo hablando mal de alguien que está del mismo lado en esta pelea”, minimizó así el senador a las críticas de Julián Álvarez.

En respuesta a si él estaba instalando la precandidatura a intendente del concejal Montero, contestó: “Bajo ningún punto de vista, siempre en estos tiempos aparecen algunas picardías políticas mediáticas y tratan de instalar alguna proyección que está solo en la cabeza del medio que la pública, para generar una interna en debate que solo le sirve al medio, pero no le sirve a la política. Y te repito que no tengo a nadie en la cabeza y no corresponde aún ni como especulación y ni siquiera nos conviene tratar de instalar a alguien, menos en un momento en el que tenemos dificultades de liderazgo tanto en lo local como en lo provincial, tenemos que apostar muy fuerte a organizar una consolidación donde todos somos importantes, ninguno se puede sentir más importante que el otro y lo que hay que evitar es que ningún compañero vaya a proponerse solo”, subrayó.

En el mismo orden se le preguntó si tenía pensado volver a ser candidato a intendente de Lanús en busca de un tercer mandato y dijo: “No, aunque mi aporte a la política va a ser permanente, no hay edad de jubilación para nadie porque la política es un arte que está compuesto por muchas convicciones, pero no tengo en estos momentos el pensamiento de ser candidato, de nada”, puntualizó el presidente del partido justicialista de Lanús.

Consultado por la unidad del peronismo y si consideraba que había un límite para la misma, expresó: “Lo que estamos buscando desde el espacio grande, que es el peronismo, es no poner límites, pero lo que tenemos que tener en claro cuál es el proyecto que defendemos. Si vos me decís que a alguien se le ocurre decir que la votación a favor de los fondos buitres estuvo bien, te voy a decir, ese no tiene que estar de este lado, o aquellos que piensan que está bien haber votado en contra de los jubilados, no son de los nuestros, creo que temas como esos son los límites, que el peronismo no tiene que ni explicarlo porque siempre lo hizo en desarrollo”, concluyó.

Para finalizar destacó las reuniones de unidad que se están consiguiendo desde el partido justicialista local y se explayó: “Es algo muy importante que lo que está sucediendo, compañeros que estuvimos en diferentes listas hoy nos estamos juntando en diferentes reuniones, como ejemplo te cito al sector gremial y me parece que es un gesto de lo que esperamos que venga” y agregó para terminar: “Con la sociedad en general está pasando algo parecido, mucha gente que votó por Macri hoy está arrepentida y está volviendo al peronismo”, finalizó Dario Díaz Pérez.