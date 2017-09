D’ONOFRIO: “CAMBIEMOS GOBIERNA PARA UNOS POCOS, ESO ESTÁ CLARO”

El Presidente del bloque de senadores provinciales del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, en una entrevista con Lanús Noticias, conversó sobre las próximas elecciones y la poca actividad que tuvo el Senado Provincial este año.

D’Onofrio expresó: “Nosotros estamos corrigiendo la comunicación y no las propuestas, porque estamos convencidos que tenemos los mejores proyectos y equipos. Nuestro gran objetivo es que la sociedad entienda que es una elección legislativa, que lo que se quiere lograr es la mejor Oposición.”

Sobre el pedido de unidad de Cristina Fernández manifestó. “La ex presidente planteó un contrato de adhesión, pretende ir a buscar electores donde claramente no los hay. Nosotros nos planteamos un país diferente al que plantea ella y también al que plantea Mauricio Macri, nosotros queremos ser una Oposición constructiva y no una oposición que llame a unirnos para ganarle a alguien.”

“En Argentina tenemos que empezar a hacer las cosas por los argentinos y no en contra de una persona.”

Respecto a la gestión del Gobierno nacional sostuvo: “Cambiemos gobierna para unos pocos, eso está claro y además repitiendo errores del pasado como los que convirtió Martínez de Hoz o Domingo Cavallo, con lo cual lo que queremos, en el marco de la institucionalidad y de la democracia, es hacer que se entienda nuestro mensaje y se convierta en un voto.”

Cuando se le preguntó por la labor en el Senado provincial respondió: “Hay una decisión emanada desde quienes conducen los destinos de la Argentina, me refiero a Durán Barba, que plantea que cualquier búsqueda de consenso o generar políticas de Estado iba a ser tomado como una cuestión de debilidad, es por eso que no se avanzó en nada.”

“El 2016 fue un año de consenso que el Congreso, tanto a nivel nacional como la legislatura provincial, tuvo gran actividad; por el contrario cuando se eligió el camino de la confrontación prácticamente estuvo cerrado, sin ir más lejos el Senado de la provincia de Buenos Aires sólo tuvo cuatro sesiones, eso marca claramente cuál es la idea.”

“También se equivocan en las formulas y las soluciones porque tienen un diagnóstico equivocado, nosotros estamos hoy en la Legislatura provincial debatiendo el tema de adhesión a la ley nacional de ART, y claramente eso no soluciona el problema de las Pymes, es más empeora la situación de los trabajadores. Se debe discutir si se quiere seguir o no con un sistema de ART, hoy 6 empresas capitalizan el 95 por ciento del total del negocio de las ART”, detalló el senador provincial.

Al finalizar dio su opinión sobre la desaparición de Santiago Maldonado: “La utilización política es inevitable cuando hay un problema político de por medio, acá quiero separar dos cuestiones, la culpa y la responsabilidad. La culpa no la sabemos, lo dirá la justicia. Sí hay una responsabilidad clara del Estado y del Gobierno en dar respuesta, y es donde Mauricio Macri viene fallando.”

“Si el Presidente hubiera actuado con la misma celeridad que actuó con la cúpula del Correo, que después de la payasada de la carga de datos echó a todos, si se hubiera actuado así con la cúpula de seguridad, hoy por lo menos se estaría diciendo que pone todo de sí para resolver una situación que es gravísima.”