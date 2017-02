DURA RESPUESTA DEL FPV DE LANUS A GRINDETTI POR LOS CORTES DE LUZ EN LANUS

Desde el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria/P.J. de Lanús, no compartimos que el ejecutivo cuide los derechos básicos de los vecinos de Lanús mediante un Comunicado publicado por el Intendente del Municipio de Lanús, Néstor Grindetti, en su página oficial de Facebook; sino que lo entendemos como una estrategia de marketing que evade las responsabilidades ineludibles de dar respuesta al bienestar de los lanusenses.

Desde el Bloque del FPV-PJ consideramos que el Estado Municipal es el que debe ponerse al frente de los reclamos de los vecinos y asistirlos en sus necesidades primarias (“Necesitamos cuadrillas de urgencia que hagan base en Lanús, la colocación de generadores para paliar esta situación, provisión de agua potable y un centro de atención al cliente que pueda brindar contención y respuestas certeras a quiénes la siguen pasando mal”). ante la inacción de la Empresa Edesur.

El REPUDIO expresado en las redes sociales es meramente una muestra de ineficacia para resolver los problemas reales, o bien, una estrategia de marketing para obviar el hecho que fue el mismo Cambiemos que gobierna la Nación, la Provincia y el Distrito el que permitió y promovió el aumento indiscriminado de las tarifas, aparte de condonarle en el mes de Noviembre de 2016 una deuda cercana a los 20.000 millones de pesos, bajo el pretexto que con estos beneficios las distribuidoras (Edesur) mejoraría el servicio, y una demanda contra Edesur que nunca dio respuesta.

Es por eso que el Bloque del FPV-PJ, no acompañó este comunicado irrespetuoso para el vecino, que comprueba en la realidad efectiva, que lamentablemente no estamos cada día un poco mejor.