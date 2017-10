DURÁN BARBA PUSO EN DUDA QUE EL PERONISMO “VAYA A RESURGIR” PERO ABOGÓ POR “UNA OPOSICIÓN FUERTE”

El asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, principal estratega electoral de Cambiemos, puso hoy en duda la posibilidad de que el peronismo “vaya a resurgir” tras la derrota que sufrió en casi todo el país en las elecciones legislativas del domingo pero advirtió que para que “funcione” el sistema democrático “es necesaria una oposición fuerte y formada”.

En un balance de los resultados electorales, durante una charla en el hotel Savoy ante legisladores, empresarios y diplomáticos, Durán Barba dijo esta mañana que la clave del “éxito” electoral del presidente Mauricio Macri pasa por el hecho de que “es uno de los pocos líderes políticos” que deja de lado la “egolatría” y “estimula la aparición de otros líderes”.

“La egolatría mata a todos los políticos. Cuando un político empieza a sentirse Dios, se hunde”, aseguró, y afirmó que “no existen los políticos eternos”.

El consultor dijo tener “plena confianza” en que “mejorará” la forma de hacer política en el país y reafirmó que no cree en “un PRO ni en un Mauricio (Macri) eterno” sino que, por el contrario, tiene esperanzas de que “surjan más y mejores fuerzas políticas”.

En ese sentido, vaticinó que “será difícil” que el peronismo tal como se lo conoció hasta ahora “vaya a resurgir” y, en cambio, explicó que avizora la posible aparición de “otras fuerzas con elementos del peronismo”.

Durán Barba observó como fundamental la existencia de una oposición “fuerte y formada” para el funcionamiento del sistema democrático en general y, en particular, para la gestión de Cambiemos.

Afirmó que el triunfo electoral del domingo de Cambiemos a nivel nacional se debió especialmente a que “la mayoría de los argentinos escogió una senda política y rechazó la posibilidad de que se vuelva a otra”, y expresó que la denominada “grieta” en la sociedad es una concepción “antigua y desgraciada”.

“La grieta tiene que ver con un nivel de fanatismo brutal que existió siempre en nuestro país pero que se exacerbó en los últimos años”, sostuvo, en otro tramo de su exposición, un evento organizado por la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de la Argentina (Fespesna), que contó con la presencia del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto; y el actual senador y ex candidato a a diputado nacional por el frente Cumplir, Juan Manuel Abal Medina, entre otros.