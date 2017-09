EL EX DIRECTOR DE LA UGL X DE PAMI, ISMAEL ALE, FESTEJO EL DIA DEL JUBILADO JUNTO A CIENTOS DE ABUELOS

Ante una nutrida concurrencia de abuelos, el sábado al mediodía, dio inicio al festejo el cantante Fabián Aguirre, quien entonó y animó la fiesta con una serie de tangos, acto seguido el conocido actor Víctor Laplace acompañado por dos guitarristas, interpretó una obra de teatro y una seguidilla de boleros, que fueron coreados por los abuelos. Quienes además después de la presentación de un video que mostró un antes y después de PAMI, aplaudieron y recordaron la gestión de Ismael Ale como director regional de la obra social y, reclamaron por la pérdida de muchísimos beneficios.

En la misma línea, El ex director Ale, manifestó: “En primer lugar quiero agradecer a las autoridades del club por prestarnos las instalaciones y, además homenajear a un vecino de ”fierro” que falleció hace poco y recordarlo como un incansable luchador por los derechos de ustedes, el Tano Maritato” y continuo: “Recuerdo que en este mismo lugar les dije que habíamos cerrado una clínica por maltrato a los abuelos y fui aplaudido por todos ustedes, pero en realidad me hubiese gustado decirles que veníamos a inaugurar un nuevo centro de atención, recuerdo las reuniones con los médicos de cabecera donde se hablaba de cómo había que tratar a los abuelos y de cómo mejorar el trabajo, recuerdo cuando muchos de ustedes recibían en la UNLA el diploma de los cursos de informática y cuando me decían que esa era la única manera que hoy tenían para comunicarse con los nietos, recuerdo el coro de jubilados que ganaba premios en Cosquín y, podría seguir enumerando recuerdos hasta el cansancio, porque hoy me duele que les hayan quitado tantos beneficios que muchos nos costó conseguir”

“Con todo respeto, todavía estoy esperando la lista de los abuelos que tienen aviones y yates, cuando argumentan que hay jubilados que no necesitan ciertas prestaciones por su buena situación económica, y así justifican el ajuste. No entiendo porque sacan 400 remedios de la cobertura del cien por ciento, como antirreumáticos o ¿Por qué? ahora les entregan cien tiras reactivas por año a los diabéticos y antes les entregábamos cien por mes, no entiendo porque cortan actividades de pileta y gimnasia, pero mucho menos entiendo porque no vienen y dan la cara y les explican esas decisiones, en vez de sacarse fotos haciendo publicidades falsas en las redes sociales”, disparó Ale ante la ovación y el aplauso de más de 300 jubilados.

Para finalizar agregó: “Antes de fin de año se va a lanzar en Lanús AMLA (adultos mayores Lanús) que ya funciona en Avellaneda, con el propósito de ayudarlos en diferentes tipos trámites y situaciones que muchos de ustedes a veces no pueden resolver”, concluyó.

El encuentro fue cerrado por el diputado nacional y candidato a primer concejal por Unidad Ciudadana, Edgardo Depetri, quien expresó: “Agradezco la invitación de Ale que brindó la oportunidad de hablar con ustedes. Les quiero contar que mi esposa fue una trabajadora de PAMI por lo que estoy muy al tanto de la situación, pero además decirles que me solidarizo con todos ustedes que trabajaron toda una vida y se ganaron el derecho de tener una obra social que les de las respuestas que necesitan, las políticas implementadas por este gobierno son salvajes y nosotros vamos a volver a trabajar para conseguir los beneficios que esta gente les vino a quitar”, sentenció.