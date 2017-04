EL EX DIRECTOR DE PAMI LANUS, ISMAEL ALE, ESCUCHO RECLAMOS DE ADULTOS MAYORES

El Viernes a las 18 hs. en un salón de la calle Dr. Melo al 5100 de Lanús Oeste, se realizó un evento, ante aproximadamente un centenar de adultos mayores, que charlaron, debatieron y denunciaron temas relacionados a la tercera edad.

La reunión de los abuelos fue con Ismael Ale, quien manifestó a este medio: “Hace tiempo que uno viene charlando estos temas, y algunos abuelos me pedían una reunión con ellos/as para charlar de algunos en asuntos en particular. Con muchos de ellos seguí en contacto después de mi gestión en el Pami, porque con mi equipo entablamos una excelente relación desde el punto de vista humano”.

Al preguntarle que reclamaban exactamente los adultos mayores, respondió: “En realidad hay algunas situaciones desesperantes, hoy vinieron representantes de cuatro centros y me cuentan, como todos saben, que ya no reciben el 100% de cobertura en la medicación, por ejemplo para pacientes flebotónicos, me cuentan que antes les otorgaban 100 tiras reactivas por mes para pacientes diabéticos y ahora les entregan 100 tiras reactivas por año, que antes les otorgaban 5 medicamentos sin cargo y ahora 4 y además disminuyeron la lista general de entrega de 400 medicamentos al 100% y ninguno de ellos tiene reemplazo” y continuo diciendo: “Comentaban unos abuelos que le restringieron el servicio de traslado en micros para pacientes con diferentes tipos de discapacidad, como por ejemplo: Síndrome de Down y uno de los temas que más me decían con dolor, es que en varios clubes barriales dejaron de dar actividades de Acuagym. La verdad es un panorama tristísimo. Cuando te cuentan que les cortaron tratamientos oncológicos pidiendo nuevos estudios, obligados a tramitar amparos ante situaciones límites, uno lo escucha y sé que no va a faltar quien quiera negar todo esto, al menos me gustaría que los escuchen.

Consultado sobre si pensaba seguir adelante con este tipo de reuniones, manifestó: “Si claro, es bueno escucharlos y darles una mano en clarificarles algunos temas, hay adultos que no hace falta que nadie los defienda porque van y se quejan, por lo que consideran una injusticia, pero hay otros que viven solos, sin ningún pariente y en algunos temas hay que guiarlos, en cada uno encontré una odisea diferente”, Puntualizó.

Para finalizar agregó: “A partir del 1º De Marzo se produjo un aumento solo del 12,65% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, sin embargo el gobierno modificó la fórmula para calcular los aumentos por decreto y fue menor al que se había pautado por ley el año pasado, el haber mínimo jubilatorio de $5.661 pasó a $6.377$, creo sin lugar a dudas que debería haber un aumento de emergencia para los jubilados que ganan la mínima. Quiero decir que en todo momento los abuelos me expresaron la buena atención y contención que reciben de los empleados del instituto, aunque en la mayoría de los casos no encuentren respuestas a sus reclamos”. Finalizó Ismael Ale.