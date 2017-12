EL GOBIERNO QUIERE DE CANDIDATO EN LOMAS AL PERIODISTA DE TN

Luego de las elecciones de octubre donde no obtuvo buenos resultados en Lomas de Zamora, Cambiemos busca un candidato con la estirpe mediática de Martiniano Molina que le asegure la intendencia. Por ello, a la caza de posibles candidatos que puedan darle pelea a Insaurralde, se suma el nombre de Sergio Lapegue. Pero antes, hay obstáculos, ya que el conductor del “Prende y Apaga” que se emite por la señal del Grupo Clarín, no sería del agrado de Gabriel Mércuri, el hijo de Osvaldo Mércuri, el histórico dirigente del duhaldismo que quiso – y quiere- ser jefe comunal en varias oportunidades, sin éxito.

El sitio LPO, advierten que la conclusión a la que llegan en el PRO local es que “cualquier persona con buena imagen y con ganas de meterse en Lomas, tiene chances”, y por eso evalúan que Lapegüe cumple con el primer requisito, aunque creen que les costará convencerlo para que compita y ven una posible interna a evitar.

Lo cierto es que el joven Mércuri encabezó la nómica local en los últimos comicios y viene hace unos años tratando de instalarse como el hombre fuerte del macrismo en Lomas, por lo cual ya daba por hecho que sería el único candidato con el aval de la gobernadora María Eugenia Vidal para ir por la intendencia.

Pero la pelea por encabezar el distrito no termina acá. A estos dos nombres, se le suman el expresidente del Club Temperley, Hernán Lewin, y el exjugador de la selección nacional de fútbol Julio “Jardinero” Cruz. Lewin es subsecretario de Innovación y Experiencia Ciudadana de Vidal y desde hace tiempo forma parte del esquema de Cambiemos, mientras el ex delantero de la Selección Argentina ya formó parte de Cambiemos en el 2015 pero no le fue bien.

FUENTE: PRIMEREANDO