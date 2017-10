EL PJ BONAERENSE RATIFICÓ EL LLAMADO A ELECCIONES Y CONVOCÓ A MASSA Y RANDAZZO A UNA LISTA DE UNIDAD

La conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense ratificó en una reunión plenaria el cronograma que llama a elecciones para el próximo 17 de diciembre para renovar las autoridades partidarias y, en ese sentido, convocó a participar en una lista de unidad a los dirigentes que se distanciaron del PJ kirchnerista como es el caso de Sergio Massa (Frente Renovador) y de Florencio Randazzo (Cumplir).

La primera reunión del PJ bonaerense tras una nueva derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires contó con un clima cordial en los que los distintos sectores no quisieron evidenciar su postura respecto al futuro del Partido Justicialista y votaron el orden del día que establecía la reasunción del presidente Fernando Espinoza, quien estaba de licencia porque fue candidato de Unidad Ciudadana, y el cronograma electoral.

Sin embargo, la reunión con tintes políticos en la que se debatió sobre la sucesión de Espinoza no fue en la sede del PJ nacional de la calle Matheu al 130 sino que ocurrió en las oficinas del ex intendente de La Matanza y allí no hubo acuerdo entre los líderes territoriales a los que convocó el propio actual diputado electo de Unidad Ciudadana.

La reunión previa fue presidida por Espinoza y allí les propuso a los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Julio Pereyra (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) que la elección se postergue para marzo porque hay poco tiempo para convocar a todos aquellos que se distanciaron como Massa y Randazzo, señalaron fuentes cercanas al titular del partido.

A pesar de este revés por parte de los intendentes de la primera sección electoral y algunos de la tercera, Espinoza continúa con su idea de buscar la reelección porque tendría el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner, el movimiento obrero, algunos intendentes y legisladores provinciales.

Del otro lado de la grieta, se encuentra un grupo liderado por Menéndez que hoy se mostró con deseos de ser el próximo presidente del PJ bonaerense y avala que las elecciones sean en diciembre con una lista de unidad que incluya a los dirigentes massistas y randazzistas, manifestaron varios intendentes que ante algunos periodistas saludaron al jefe comunal de Merlo como “el nuevo presidente del partido”.

La candidatura a presidente de Menéndez como una intención de renovar el partido justicialista de la Provincia es avalada por los intendentes Insaurralde, Descalzo, Pereyra, Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan Pablo de Jesús (La Costa), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

Si bien en la reunión de Matheu no se habló de candidaturas, en declaraciones a Télam dirigentes de distintos sectores sentaron posiciones y resaltaron que lo ideal sería lograr un acuerdo con una lista de unidad que incluya a todo el peronismo, pero en el caso de no lograrlo habría más de una lista.

A diferencia de la negativa de ser candidatos a presidentes del partido por parte de Juan Pablo de Jesús y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en declaraciones a la prensa, Menéndez no dudó y se proclamó con intenciones de ser el próximo titular y que le disputará el poder a Espinoza.

Miembros de La Cámpora que forman parte del partido y participaron de la reunión, sostuvieron que “por ahora hay otras prioridades, pero está claro que no le vamos a dejar el PJ bonaerense servido a algunos que pueden ser amistosos con el Gobierno”.

La cuenta regresiva para presentar listas ya comenzó y habrá 10 días para lograr un acuerdo, lo que complica aun más el panorama del PJ bonaerense que encima carga en sus espaldas con una derrota electoral muy reciente y sectores que bregan por la renovación de autoridades.

La única coincidencia fue que ambos sectores, el de Espinoza y el de Menéndez, impulsan una convocatoria a los dirigentes que no están participando de la vida partidaria del PJ bonaerense, aunque esto no sería bien visto por el kirchnerismo duro.

Para complicar más todavía el panorama, el partido tiene un pedido de intervención por irregularidades por una línea interna duhaldista, el cual estiman que no prosperará aunque una diputada nacional recordó que ahora son oposición y “la Justicia está en manos del oficialismo”.