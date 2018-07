ELECTRODEPENDIENTES EN LANUS: EDESUR NO RESPETA LA LEY Y LA SALUD ESTÁ EN RIESGO

Karina, vecina de Lanús Oeste se comunicó a la Redacción de Lanús Noticias cansada de que la empresa Edesur no cumpla con la ley y no dé respuesta a los pacientes electrodependientes.

Karina explicó: “Edesur aún no cumple la ley que se firmó de electrodependientes hace un año en el Congreso, a la cual las provincias adhirieron y se reglamentó. El Enre le agregó como traba, para que algunos no puedan acceder, estar declarados como electrodependientes en Edesur y cuando tuvieras la boleta que sos electrodependiente el médico de cabecera te debe llenar el formulario con todas las patologías y mandarlo al Ministerio de Salud, luego el Ministerio te manda al registro nacional”

En este sentido describió: “Yo ni bien salió la ley lo hice, y en un mes me ingresaron; porque Edesur ya me había declarado electrodependiente. Ahora el tema es que la empresa a las personas nuevas no las quiere declarar y se complica el trámite. Además el Ministerio tarda 8 meses en registrarte”

“Otro problema que se presenta es que desde julio del año pasado no recibo boletas para pagar, y la ley dice que te bonifican los cargos de consumo de electricidad pero no los impuestos, creando así una deuda grandísima.”

“Ante la falta de solución se formó una Asociación de Electrodependientes, y luego de reclamos nos empezaron a mandar las boletas en 0 peso, pero es un error también.”

Y agregó: “La ley dice que no te pueden dejar sin electricidad, si así fuera te tienen que dar una fuente alternativa hasta que lo resuelven, ejemplo un grupo electrógeno. Para esto solicitan un certificado de un electricista matriculado que diga que la instalación de tu casa está en orden, el certificado sale 4 mil pesos. Yo lo hice, y aún no tengo la fuente alternativa.”

Sobre los organismos de control sostuvo: “La Municipalidad de Lanús no puede hacer mucho, lo que hizo es ayudarnos con un abogado. Lanús ya demandó a Edesur por cortes de luz y no obtuvo respuesta. Defensa del Consumidor no existe y el Enre no te atiende”

“Un nene murió porque lo dejaron 14 horas sin luz, y la empresa dice que no estaba declarado, pero eso es porque ellos no lo hacen. En otro caso los ayudó la emergencia del Municipio.”

“Sin mencionar que cuando llamamos por la línea de los electrodependientes muchas veces nos maltratan, no te atienden, y es una línea de emergencia, o cuando te atienden te dicen que tomes las medidas pertinentes, cómo hago con mi hija en silla de ruedas si yo vivo en un edificio”, finalizó Karina.

Uno se pregunta, qué esperan desde el Gobierno para quitar la concesión o sancionar a esta empresa energética que no respeta las leyes y pone en riesgo la salud de los argentinos.