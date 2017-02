EN MAR DEL PLATA ADVIERTEN QUE “EL ESTALLIDO SOCIAL ES INMINENTE”

La referente de la entidad marplatense, “Liga de Amas de Casa”, Marisa Sánchez anticipó que en abril y octubre aumentarán nuevamente las tarifas. “Si ahora llegan facturas de $3.000, llegarán de $8.000. La gente no podrá pagarlas”. Recurrirán a la Justicia para que le dé razonabilidad a los incrementos tarifarios, porque “El estallido social es inminente”.

Mientras las primeras boletas de gas comienzan a llegar a los hogares marplatenes y ya causan alarma en los ciudadanos por los montos de la factura, desde la Liga de Amas de Casa advirtieron que “el verdadero tarifazo” llegará en abril, por lo que no descartan la posibilidad de recurrir a la Justicia con una acción de amparo.

En declaraciones al portal marplatense 0223.com, la referente de la entidad, Marisa Sánchez, explicó que “Si ahora llegan de 3 mil, van llegar facturas de 6 mil, 8 mil y 9 mil. Y la gente no las va a poder pagar”.

La dirigente señaló que el gobierno nacional autorizó una nueva suba del 50% en el valor del metro cúbico de gas a partir del 1º de abril, respecto de los $3,22 que hoy paga la categoría más alta, y otro 50% a partir del 1º de octubre.

“El estallido social es inminente”, advirtió Sánchez, que por eso planteó la posibilidad de volver a recurrir a la Justicia para que le dé razonabilidad a los incrementos tarifarios.

En ese contexto, la referente de la Liga de Amas de Casa señaló que los topes anunciados por el ministro de Energía Juan José Aranguren no funcionan. “Los topes se vienen cayendo. Nuestros asesores nos dicen que las boletas que están llegando ya estarían superando los topes”, sostuvo Sánchez.

La dirigente lanzó duras críticas contra Camuzzi Gas Pampeana y remarco que “lo que hizo es una estafa a los usuarios”. Asimismo, detalló que los ciudadanos que fueron a la sede de la empresa para hacer alguna consulta o pedir información “directamente fueron echados”.